Инсайдеры подтвердили роман Матильды Шнуровой и бывшего участника шоу "Холостяк" Антона Криворотова

Вадим Карасев

Несколько дней назад в сети появились слухи, что бывшая жена Сергея Шнурова Матильда встречается с экс-участником шоу "Холостяк" и стоматологом Антоном Криворотовым. Подозрения, что пару могут связывать романтические отношения, у подписчиков Шнуровой появились, когда она опубликовала совместный снимок с отдыха. Сегодня эту информацию изданию Super подтвердили и источники из окружения знаменитостей.

По их данным, Матильда и Антон встречаются уже несколько месяцев, а познакомились они в декабре прошлого года на выставке современного искусства Art Basel Miami.





Матильда Шнурова

Чувства, похоже, охватили их сразу — Новый год они уже встречали вместе в Лос-Анджелесе, где живет Криворотов. Теперь Шнурова снова прилетела к любимому в США. Знакомые пары утверждают, что у них оказалось много общего — как выяснилось, у них схожий круг интересов, они часто посещали одни и те же мероприятия и светские тусовки.





Антон Криворотов

На проекте "Холостяк", в котором Антон участвовал в 2020 году, у него был роман с моделью Барбарой Пино — в финале именно ей он подарил кольцо. Но их отношения за пределами проекта оказались недолгими. Криворотов известен и как звездный стоматолог: его клиентами являются Настя Ивлеева, Глюкоза, Александр Ревва, а когда-то зубы у него лечил и Сергей Шнуров.





Антон Криворотов и Барбара Пино

Матильда была замужем за лидером группы "Ленинград" Сергеем Шнуровым. В 2018 году они развелись, после чего Шнуров снова женился — на дочери бизнесмена Валерия Абрамова Ольге.





Матильда Шнурова и Антон КриворотовАнтон Криворотов. Фото из инстаграма Матильды ШнуровойНадя Бесчетникова