Эксклюзивы Xbox Game Pass — какие игры и издания доступны только в подписке





Подписка Xbox Game Pass дает доступ к ряду игр и изданий, которые нельзя заполучить никак, кроме подписки. Это может звучать странно, но таких позиций действительно есть почти десяток, что подсчитал портал theloadout. Некоторые игры уже не продаются в Microsoft Store для Xbox, хотя они доступны в Game Pass, другие были заменены на расширенные или измененные издания, из-за чего Game Pass — единственная возможность сыграть в базовые варианты.

Вот список игр, к которым дает доступ эксклюзивно подписка Xbox Game Pass.

Только в Xbox Game Pass

Эксклюзивные цифровые версии для Xbox Game Pass

Игра была заменена в Microsoft Store на New Super Lucky’s Tale, которая отличается измененными уровнями и обновленным игровым процессор. На приставке Xbox купить базовую Super Lucky’s Tale никак не получится — в нее можно сыграть только через Game Pass.

Эти версии игр можно заполучить на Xbox в цифровом варианте только через Game Pass, в данном случае они все доступны только в Game Pass Ultimate:

Эксклюзивные издания игр для Xbox Game Pass

Некоторые издания игр можно получить только через Game Pass на приставках Xbox в цифровом варианте, так как они были заменены в Microsoft Store на расширенные или измененные издания:

. Эта версия ARK включает в себя 3 дополнения, в Microsoft Store для покупки ее заменили версией ARK: Ultimate Survivor Edition (включает 5 дополнений). Отметим, что ARK: Ultimate Survivor Edition вскоре будет в Game Pass.. Базовая версия только в Game Pass, купить ее отдельно и без дополнений не получится.. Обновленные GTA продаются только трилогией, сыграть исключительно в San Andreas можно только через подписку.. Базовая версия Halo Wars 2 тоже доступна только через Game Pass в Microsoft Store. Купить игру можно только в формате «Самое полное издание» со всеми DLC.. Еще одна игра, которая в базовом варианте только в подписке, купить ее можно только в издании «Суперзвезда».. Базовая версия Andromeda без DLC предлагается только в подписке. Как отмечает портал theloadout, базовая версия сложнее той, которая доступна в продаже и включает в себя все DLC.