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Эксклюзивы Xbox Game Pass — какие игры и издания доступны только в подписке

Эксклюзивы Xbox Game Pass — какие игры и издания доступны только в подписке


Подписка Xbox Game Pass дает доступ к ряду игр и изданий, которые нельзя заполучить никак, кроме подписки. Это может звучать странно, но таких позиций действительно есть почти десяток, что подсчитал портал theloadout. Некоторые игры уже не продаются в Microsoft Store для Xbox, хотя они доступны в Game Pass, другие были заменены на расширенные или измененные издания, из-за чего Game Pass — единственная возможность сыграть в базовые варианты.

Вот список игр, к которым дает доступ эксклюзивно подписка Xbox Game Pass.

Только в Xbox Game Pass



Super Lucky’s Tale. Игра была заменена в Microsoft Store на New Super Lucky’s Tale, которая отличается измененными уровнями и обновленным игровым процессор. На приставке Xbox купить базовую Super Lucky’s Tale никак не получится — в нее можно сыграть только через Game Pass.

Эксклюзивные цифровые версии для Xbox Game Pass

Эти версии игр можно заполучить на Xbox в цифровом варианте только через Game Pass, в данном случае они все доступны только в Game Pass Ultimate:



EA Sports FIFA 20



NHL 20



EA Sports Rory McIlroy PGA Tour



Titanfall



UFC 3

Эксклюзивные издания игр для Xbox Game Pass

Некоторые издания игр можно получить только через Game Pass на приставках Xbox в цифровом варианте, так как они были заменены в Microsoft Store на расширенные или измененные издания:



ARK: Survival Evolved Explorer’s Edition. Эта версия ARK включает в себя 3 дополнения, в Microsoft Store для покупки ее заменили версией ARK: Ultimate Survivor Edition (включает 5 дополнений). Отметим, что ARK: Ultimate Survivor Edition вскоре будет в Game Pass.



Dragon Age Inquisition. Базовая версия только в Game Pass, купить ее отдельно и без дополнений не получится.



Grand Theft Auto: San Andreas – Definitive Edition. Обновленные GTA продаются только трилогией, сыграть исключительно в San Andreas можно только через подписку.



Halo Wars 2. Базовая версия Halo Wars 2 тоже доступна только через Game Pass в Microsoft Store. Купить игру можно только в формате «Самое полное издание» со всеми DLC.



Madden NFL 20. Еще одна игра, которая в базовом варианте только в подписке, купить ее можно только в издании «Суперзвезда».



Mass Effect Andromeda. Базовая версия Andromeda без DLC предлагается только в подписке. Как отмечает портал theloadout, базовая версия сложнее той, которая доступна в продаже и включает в себя все DLC.
# Актуальные новости

По материалам: newxboxone

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