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Эти 5 игр сегодня пополняют подписку Game Pass

Эти 5 игр сегодня пополняют подписку Game Pass


Подписка Game Pass сегодня, 10 февраля, пополняется сразу 5 новыми играми — все они будут доступны в Xbox Game Pass, и 4 игры добавляют в PC Game Pass. Разница между подписчиками на Xbox и PC заключается только в игре CrossfireX, которая выходит в качестве эксклюзива Xbox One и Xbox Series X | S. Ниже перечислены все игры, которые сегодня добавляют в подписку — среди них есть как новинки, так и ранее вышедшие высокооцеенные или просто неплохие проекты.

CrossfireX: Operation Catalyst (Xbox)


Watch this video on YouTube Напоминаем, в игре CrossfireX есть две сюжетные кампании, по Game Pass игрокам предлагается только одна из них.

CrossfireX: Operation Catalyst

В Operation Catalyst возьмите под свой контроль группу Global Risk Unit, которая пересекает вражескую территорию, чтобы спасти своего захваченного товарища по отряду и раскрыть темные секреты группы наемников из «Черного списка».
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Besiege (Xbox и PC)


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Besiege Console (Game Preview)

Besiege — это основанная на физике игра, в которой вы строите средневековые осадные орудия и разрушаете с их помощью огромные крепости и мирные деревушки.
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Skul: The Hero Slayer (Xbox и PC)


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Skul: The Hero Slayer

Skul: The Hero Slayer — это остросюжетный платформер в жанре roguelike с постоянно меняющимися картами и напряженным действием. Игра не даст расслабиться, ведь вы никогда не будете знать, чего ожидать.
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The Last Kids on Earth and the Staff of Doom (Xbox и PC)


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The Last Kids on Earth and the Staff of Doom

Сражайтесь с ордами зомби и монстров в ролевой игре с полуоткрытым миром The Last Kids on Earth and the Staff of Doom, которая рассказывает новую историю в постапокалиптическом городке Уэйкфилд.
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Edge of Eternity (Xbox и PC)

Обратите внимание — игра сейчас недоступна, ее релиз состоится позже в течение дня.
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Edge of Eternity

Участвуйте в эпических пошаговых сражениях в этой великой саге о надежде и самопожертвовании и помогайте Дариону и Селене в поисках лекарства от всепоглощающей Коррозии.
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По материалам: newxboxone

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