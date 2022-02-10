Китаец устал постоянно заряжать свой смартфон, и создал гигантский Power Bank который зарядит 5000 смартфонов сразу

Ген Шуэй – китаец, который занимается изобретением различных оригинальных вещиц. Одновременно он ведет блог в социальной сети.

Не так давно он показал своим подписчикам уникальных блок питания. Его особенность заключается в том, что он способен заряжать тысячи телефонов одновременно, а также электрический транспорт и другие устройства, используемые в быту.

Подобное устройство могло бы получить патент, однако имеет существенный недостаток – большие габариты.

Емкость огромной АКБ равна примерно сумме емкости тысячи классических повербанков. Для применения в жизни такой девайс – не самое удобное приспособление.

Ген запланировал сделать свой Повер Банк в тот момент, когда обещанная емкость его переной батареи и не соответствует реальности.



