Кооперативная игра Conan Chop Chop выйдет на Xbox One уже 1 марта





Издательство Funcom объявило дату релиза игры Conan Chop Chop. Проект выходит на приставках Xbox One, Playstation 4, Switch и PC уже 1 марта 2022 года. Отметим, что изначально игра должна была выйти на Xbox еще в 2020 году, но разработчикам потребовалось гораздо больше времени на разработку, чем они предполагали.

Conan Chop Chop — это «рогалик» для 4 игроков в мире «Конана-варвара». Игрокам предстоит сражаться с огромным количеством разнообразных противников, искать добычу, исследовать мир и подземелья. Как отмечают сами разработчики, играть в Conan Chop Chop можно одному, но проект раскрывается, если вы играете в него команде (до 4 человек). В игре будет как локальный, так и сетевой мультиплеер.

Conan Chop Chop может похвастаться процедурной генерацией уровней, десятками уникальных персонажей и огромным количеством сочетаний предметов. Ниже можно посмотреть геймплей проекта, предварительные заказы пока не открыты.

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