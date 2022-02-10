Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Ксения Бородина рассказала, как дочка пережила развод

Ксения Бородина рассказала, как дочка пережила развод
Ведущая Ксения Бородина переживает за свою дочку. Бывшая жена предпринимателя и блогера Курбана Омарова — Ксения Бородина — ответила на вопрос, как ее младшая дочь отреагировала на развод родителей. Ксения решила пообщаться со своими поклонниками. Знаменитость старается не скрывать от фолловеров свою личную жизнь. У ведущей «Дома-2» с ее поклонниками доверительные отношения.
Ксения Бородина Один из фанатов поинтересовался у Бородиной по поводу ее развода. Вернее, как общая дочь Ксении и ее бывшего мужа отнеслась к расставанию родителей. «Да, она переживала и плакала, особенно летом в Турции. У меня с ней состоялся тяжелый разговор. Она не понимала, почему папы нет рядом. Ведь она привыкла, что мы отдыхаем вместе…» — рассказала Ксения про Теону в Stories личного микроблога. «Поверьте мне, я больше всего переживала из-за нее. Боялась ее реакции, боялась оставить без отца. Но потом поняла, что лучше у нее будут вот такие дни с подарками, чем несчастная мама, которая терпела ради семьи. И это не мой эгоизм, это для ее будущего», — резюмировала Бородина.
# Шоу-бизнес

По материалам: z-aya

Последние новости

Где пройти медосмотр и быстро получить медкнижку?
Где пройти медосмотр и быстро получить медкнижку?
Сергей Безруков рассказал, как неудачно сходил с женой на свидание
Сергей Безруков рассказал, как неудачно сходил с женой на свидание
Ксения Бородина рассказала, как дочка пережила развод
Ксения Бородина рассказала, как дочка пережила развод
RUTUBE запустил креативное пространство "Артмеханика"
RUTUBE запустил креативное пространство "Артмеханика"
Разработчики CrossfireX услышали критику игроков на Xbox и готовят правки
Разработчики CrossfireX услышали критику игроков на Xbox и готовят
В Grounded уже больше 10 миллионов игроков, разработчики обозначили сроки релиза
В Grounded уже больше 10 миллионов игроков, разработчики обозначили
37-летняя жена Андрея Макаревича засветила округлившийся живот
37-летняя жена Андрея Макаревича засветила округлившийся живот
Алена Шишкова рассказала о романе с несовершеннолетним
Алена Шишкова рассказала о романе с несовершеннолетним
Принцесса Евгения опубликовала новые фотографии сына в честь его дня рождения
Принцесса Евгения опубликовала новые фотографии сына в честь его дня
Матвейчев: "И доктора, и кандидаты, и люди с высшим образованием в большей степени в Россию приезжают, а не уезжают"
Матвейчев: "И доктора, и кандидаты, и люди с высшим образованием
Михаил Пореченков заявил, что экстрасенсы зарабатывают на чужом горе
Михаил Пореченков заявил, что экстрасенсы зарабатывают на чужом горе
На фоне слухов о романе с Барановской Григорий Лепс мечтает вернуть жену
На фоне слухов о романе с Барановской Григорий Лепс мечтает вернуть

Топ на сегодня

Где пройти медосмотр и быстро получить медкнижку?
Где пройти медосмотр и быстро получить медкнижку?
Инсайдеры подтвердили роман Матильды Шнуровой и бывшего участника шоу "Холостяк" Антона Криворотова
Инсайдеры подтвердили роман Матильды Шнуровой и бывшего участника шоу
Владимир Жириновский был госпитализирован
Владимир Жириновский был госпитализирован
Сергей Жигунов едва не умер от рук коммунальщиков
Сергей Жигунов едва не умер от рук коммунальщиков
Анастасия Волочкова меняет мужиков чаще, чем перчатки
Анастасия Волочкова меняет мужиков чаще, чем перчатки

Еще по теме

Ведущая "Дома 2" Ксения Бородина показала младшую дочь
Подписчики "Инстаграм" Ксении Бородиной уверены: звезда помирилась с мужем (ФОТО)
СМИ: Ксения Бородина уходит из "Дома 2"
Ксения Бородина рассказала, что подарит детям на Новый год