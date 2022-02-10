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Лариса Гузеева показала нового и очень обаятельного члена семьи

Лариса Гузеева показала нового и очень обаятельного члена семьи
62-летняя телеведущая Лариса Гузеева поделилась милым снимком с 21-летнюю дочерью Ольгой Бухаровой и  новым питомцем породы мальтипу. Лариса Гузеева просто обожает дочь. Ольга приходит к звездной маме на съемки, они любят отдыхать вместе. Актриса всячески балует наследницу. Сегодня Гузеева поделилась милым снимком с дочкой. На фото Ольга позирует дома на кровати. А рядом с ней сидит мохнатая обаяшка абрикосового цвета породы мальтипу. Собачка по кличке Жужа глядит прямо в камеру. Гузеева рассказала, что дочь мечтала о домашнем питомце.
Ольга Бухарова с Жужой «Ну вот, здрастипажалуста, у нас в доме новенькая-Жужей зовут!🤸‍♂️🤸‍♂️🤸‍♂️Пусть и ваши мечты сбудутся!💝», - подписала фото Гузеева. «Какой❤️❤️❤️❤️пчеленок», восхитилась певица Слава. Поклонники написали много комплиментов Ольге и Жуже. «Очаровательные обе. 😍», «Какая милая Пуговичка Жужа! ❤️», «Какая прелесть ваша Жужа 😃😍», «Какая девочка у вас красивая👍.»,  «А я смотрю на фото и первая мысль - "старое фото"- Гузеева молодая", а потом- " О, Боже, так это дочка". Ну, супер!», «Дочка у Вас очень красивая, как и Вы❤️», — высказались поьзователи. Гузеева также тепло относится и к невестке, Анне. Жена Георгия Толордавы  пришлась по душе актрисе, девушка часто гостит у звезды. В один из вечеров Гузеева вместе с невесткой отправились на прогулку.
Лариса Гузеева с невесткой Анной «Мы с моей, язык не поворачивается назвать мою девочку дорогую невесткой-Анечкой.❤️ Когда думаешь: «О, ща такой сложности и глубины будет двойной портрет под плакучей ивой, поздно вечером, в сугробе, освещённые фонарями…» А получается дурацкая фотография с дурацкими лицами.🤷‍♀️Семья-это сила!❤️ Ничего значимее нет», - подписала фото телеведущая.
# Шоу-бизнес

По материалам: z-aya

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