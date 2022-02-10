Лавров: Москве непонятна тревога стран Запад по поводу учений России и Белоруссии

13:36 Автор: Юлия Катенёва

Источник: РИА Новости

Москве непонятна тревога стран Запад по поводу учений России и Белоруссии, заявил глава МИД Сергей Лавров по итогам переговоров с главой британского МИД Лиз Трасс, передает РИА «Новости».

Лиз Трасс находится в Москве с двухдневным рабочим визитом. Также в столицу России прибыл глава минобороны Британии Бен Уоллес.

По словам Лаврова, стороны коснулись и вопросов российско-белорусских отношений, в том числе обсудили проведение военных учений, которые проходят на территории республики в эти дни.

Учения, как и положение размещения российских войск на нашей собственной территории вызывает «непонятную тревогу и весьма острые эмоции и у наших британских коллег, и у других западных представителей», — сказал Лавров.

Напомним, 10 февраля на полигонах Белоруссии начались совместные российско-белорусские учения «Союзная решимость — 2022».