Леонид Агутин показал дочь-именинницу, живущую в США

Дочери музыканта Леонида Агутина и певицы Анжелики Варум, Елизавете исполнилось 23 года. Она пошла по стопам родителей. Заслуженный артист России Леонид Агутин — дважды отец. Первая дочь появилась в отношениях музыканта и балерины Марии Воробьевой (в марте Полине исполнится 26 лет), а дочь Елизавету ему подарила супруга Анжелика Варум. Обе наследницы Агутина живут за границей — старшая дочь во Франции, а младшая — в США. По мере возможности отец видится с девочками. В его Instagram довольно редко появляются фото наследниц. Но по случаю их дня рождения Леонид делает исключение. В честь праздника младшей дочери Агутин опубликовал снимок Елизаветы и адресовал ей теплое послание. Девушке исполнилось 23 года.Елизавета Варум «Доченька моя младшенькая! Елизавета Мария Варум Агутина! С Днём Рождения, драгоценность моя! Наша с мамой удача, гордость, счастье и беззаветная любовь! Удачи тебе во всём! Ты имеешь полное право на то, чтобы мир был благосклонен к тебе! Желаю тебе большого успеха всем своим сердцем». «Чувствую тебя, как отец, ощущаю твои помыслы, идеи и стремления, как коллега и одобряю их. Верю в свет души твоей и понимаю, что свой маршрут на запутанной карте этой жизни проложить можешь только ты сама. А мы всегда рядом❤️», — написал Агутин. Поклонники отметили поразительное сходство Лизы и ее знаменитых родителей: «Как похожа на маму и папу одновременно!😍», «Как она похожа на вас с Анжеликой !!😍», «Доченька просто абсолютно ровно 50% Папа и 50% Мама😍», «Сразу и на маму и на папу похожа, будь счастлива, девочка!». К слову, Леонид не зря назвал себя коллегой дочери. Дело в том, что Елизавета — уже опытный музыкант. Девушка обожает рок-музыку и несколько лет назад основала собственный коллектив Without Gravity. Родители очень гордятся ее талантом и всячески поддерживают дочь.