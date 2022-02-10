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Леонид Барац похвастался новорожденной внучкой

Леонид Барац похвастался новорожденной внучкой
Актер Леонид Барац стал дедушкой и поделился фото с дочкой и внучкой. Сегодняшний день артист начал с хороших новостей — у него родилась внучка! Актер поделился первым фото новорожденной и раскрыл ее имя. 50-летний Барац опубликовал снимок, на котором старшая дочь запечатлена с новорожденной малышкой. Молодая мама с улыбкой позирует на фоне воздушных шаров в форме сердца. «Аккуратно, нежно и где-то даже весело Лиза родила Соню. Дочь, я счастлив за тебя (и за себя), теперь люблю тебя на одного человека больше. Бен, я тебя поздравляю! — обратился Леонид к зятю. — Девочки в надежных руках. Будет много всего счастливого и разного. Счастливого будет больше! Соня, добро пожаловать!»
Дочка с внучкой Леонида Бараца Пользователи Сети засыпали звезду «Квартета И» и его семью поздравлениями. «Какое счастье! Здоровья и маме, и Сонечке»; «Дед Леня... ну, потрясающе же! Внуки — это особая радость»; «Лучшего подарка и быть не может», — отреагировали подписчики. Напомним, помимо Елизаветы, у Бараца есть 18-летняя дочь Ева. С ее мамой актер расстался в 2015 году (Леониду удалось сохранить теплые отношения с бывшей супругой). В 2016-м звезда «Квартета И» закрутил роман с психологом Анной Моисеевой. Позапрошлой осенью у возлюбленных родился сын Марк. Спустя несколько месяцев после появления на свет ребенка пара распалась.
# Шоу-бизнес

По материалам: z-aya

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