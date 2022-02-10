Лучшие подарки на День всех влюбленных в 2022 году

Вадим Карасев

День всех влюбленных — важный праздник для тех, кто хочет показать свою любовь и признательность второй половинке. Самый лучший способ это сделать — подарить что-нибудь приятное. Эксперты рассказали о самых лучших подарках на 14 февраля в 2022 году.

Если вы еще не нашли того, кому можно сделать подарок на День всех влюбленных, обязательно воспользуйтесь тремя техниками привлечения любви. В этот волшебный день многим из нас удастся продвинуться в поисках близкого человека.

Кошачья тематика

2022 год проходит под управлением Тигра. Можно подарить в этот день то, что как-то связано с любыми кошками. Например, женщине можно подарить мягкую игрушку кота или тигра либо настоящую кошку, если женщина давно задумывалась о заведении домашнего животного и готова к этому морально и финансово.

Мужчине можно подарить брелок в виде фигурки тигра либо футболку с изображением этого могущественного животного. Можно смело экспериментировать с кошачьей темой и внедрять ее в любые виды подарков.

Стихия Воды

Согласно восточному гороскопу, 2022 год пройдет под управлением стихии Воды. Это значит, что ваш подарок на День всех влюбленных может быть любым — начиная от какого-то предмета и заканчивая поездкой в другой город, походом в кино и так далее. У подарка не обязательно должна быть какая-то форма.

Во время правления стихии Воды важно, чтобы ваше желание сделать что-то приятное для любимого человека исходило из самых глубин сердца. Сила воды также указывает на то, что подарок должен быть объединяющим. Подарите что-то, что может напомнить о вас в трудный момент, когда вас не окажется рядом с любимым человеком.

Советы астрологов

14 февраля произойдет нечто очень важное для сферы общения и любви. В этот день Меркурий перейдет в дружественный ему Знак Водолея. Это значит, что подарок должен идеально сочетаться с энергетикой планеты.

Он должен быть связан с общением и романтикой. Возможно, самым лучшим подарком станет романтическое свидание при свечах. Эта планета пробуждает в людях любознательность и тягу к знаниям, поэтому можно попробовать подарить второй половинке книгу.

Меркурий способствует также благоприятным поездкам, так что можно без зазрения совести бросать все дела и уезжать в другой город, менять обстановку. Если вы одиноки, то в этот день святого Валентина вы сможете найти любовь. Главное — не закрываться от людей и стремиться к общению с ними.