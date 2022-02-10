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Масленичная неделя в 2022 году: как праздновать по дням

Масленичная неделя в 2022 году: как праздновать по дням

Масленица — долгожданный и всеми любимый праздник, символизирующий завершение зимы. В 2022 году Масленичная неделя начнется в последний день зимы — 28 февраля, и отметить ее соберутся многие. Целые 7 праздничных дней со своими названиями — отличный повод для того, чтобы повеселиться всей семьей.


Масленица — это своеобразный рубеж между зимой и весной. Этот праздник уходит корнями в древность, и празднуют его с размахом. В конце праздника обязательно сжигают чучело Зимы, чтобы дать дорогу весеннему теплу, а также лакомятся вкусными угощениями перед вступлением в Великий пост. Эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют познакомиться с тем, как будет проходить Масленица в 2022 году, чтобы каждый день стал источником счастья, радости и удачи.

28 февраля: Встреча. Масленичная неделя начинается со встречи, которая сопровождается созданием чучела. Его делают из соломы и наряжают в старую одежду, чтобы сжечь в конце недели. В понедельник начинают активно готовиться: убираются в домах, пекут вкусные блины, готовят площадки для народных гуляний и, конечно же проводят время с семьей. В день Встречи обязательно оставляют первый испеченный блин в память по усопшим близким, а также сватаются к невестам, приходя в гости к ее родителям.

1 марта: Заигрыш. Второй день Масленичной недели — время веселых забав. Во вторник играют в снежные войны, обмениваются любовными записочками, катаются с горок и привлекают счастье в семейной жизни. Этот день также не обходится без вкусных блинов — символов Солнца и приближающегося тепла. В день Заигрыша можно отправиться всей семьей на прогулку в парк или провести время с друзьями на катке.

2 марта: Лакомка. В этот день блинами угощают родственников и ходят в гости друг к другу. Семейные пары отправляются в гости к родителям невесты, и тещи стараются задобрить своих зятьев, угощая их самыми лакомыми блюдами. В современном мире можно также поддержать эту традицию, чтобы укрепить семейные узы и провести время среди близких людей.

3 марта: Разгул. Со среды Масленицу называют Широкой — это время народных гуляний, кулачных боев, катания на санках с веселыми частушками. В этот день на площадях устраивают гуляния, угощают горячими блинами, ставят карусели и предлагают массу развлечений.


4 марта: Тещины вечерки. В этот день семейные пары приглашают в гости своих родителей, готовя им угощения и небольшие презенты. В пятый день Масленицы также не стоит отказываться от семейных посиделок и вкусной еды, чтобы провести время в кругу любимых людей и вместе повеселиться, играя в настольные игры или проводя веселые конкурсы.

5 марта: Золовкины посиделки. В субботний день молодые жены приглашают в гости сестер своих мужей, чтобы обменяться с ними подарками и рассказать другу другу секреты. Масленичная неделя близится к завершению, и в этот день особенно стараются испечь как можно больше блинов, а также приобрести красивую одежду, чтобы проводить зиму.

6 марта: Проводы. Масленица завершается сжиганием чучела, которое выставляют на площади или на возвышенности. Вокруг него водят хороводы, а также кидают в костер записочки. В них пишут все, что хотят оставить в прошлом, чтобы зима забрала с собой беды и печали. По традиции в этот день посещают погосты, чтобы помолиться за усопших родственников, а в церквях оставляют помин — блины, крупы, сладости.

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По материалам: dailyhoro.ru

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