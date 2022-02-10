Масштабные сооружения со всего мира, которые так и не были построены

Мост в честь Улисса Гранта, ВашингтонУлисс Грант — 18-й президент США. Сейчас на месте этого живописного моста построен куда более скромный Арлингтонский мемориальный мост.Национальный мемориал американских индейцев, Нью-ЙоркПредполагалось, что мемориал будет представлять собой фигуру индейца, которая была бы выше Статуи Свободы. Она должна была стоять на неоацтекской пирамиде, которая в свою очередь возвышалась бы над музейным комплексом.Один из концептов Всемирного торгового центраЭто масштабное проектное предложение компании United Architects не было одобрено, и вместо него был реализован проект архитектора Дэниела Либескинда.Мост EuroRoute между Великобританией и ФранциейДо строительства Евротоннеля под Ла-Маншем, который в своё время казался сюрреалистичным проектом, французский архитектор Жан-Поль Вигье предложил свой частично надводный вариант. Но он также оказался слишком научно-фантастическим.Мост должен был проходить лишь часть пути через Дуврский пролив и вести к острову посреди пролива, откуда он по спирали спускался в подводный туннель, который заканчивался точно на таком же острове уже со стороны Англии или Франции (смотря в какую сторону вы едете), откуда путь вновь продолжался по мосту.Мост через реку Гудзон, Нью-ЙоркПланируемый мост должен был стать куда более масштабным сооружением, чем стоящий на его месте сегодня Мост Джорджа Вашингтона.Проект Олимпийского стадиона в ТокиоПроект ирако-британского архитектора Захи Хадид.Подобное суперсовременное сооружение было спроектировано к Олимпийским играм 2020 года. Проект был свёрнут из-за задержки строительства здания, перерасхода средств и критики со стороны ведущих архитекторов и спортсменов, которые даже подали петицию об отказе от проекта из-за его масштабности, которая могла негативно сказаться на близлежащих объектах.В итоге на его месте построили скромный Японский национальный стадион.Монумент «Демократия, объединяющая мир», Калифорния, СШАПлан монумента оказался нереализованной попыткой 1954 года дать западному побережью США собственную Статую Свободы.Проект Крымского моста 1949 годаМост проектировал советский архитектор Борис Константинов, но расходы, которые требовались для такого строительства, в послевоенное время оказались неподъёмными. Кстати, мост планировали сделать двухуровневым.Мемориал Свободы, Канзас-Сити, СШАПодобный военный мемориал, посвящённый Первой мировой войне, сочли наиболее драматическим из всех концептов, но на его месте в итоге возвели более традиционную стелу.«Спираль», ЛондонАвтор Даниэль Либескинд, 1996 год. Провокационное своими формами строение могло соседствовать с классическим Музеем Виктории и Альберта.Музей «Четвёртая Грация», ЛиверпульАвтор Уилл Олсоп, 2002 год. Крайне эксцентричный на вид музей планировалось построить на ливерпульском пирсе в рамках заявки города на звание культурной столицы Европы 2008 года. Но подобное сооружение оказалось уж слишком специфическим для того, чтобы понравиться большинству горожан.Дубайский оперный театрАвтор Заха Хадид, 2006 год. Грандиозный проект под стать объектам и вероятным затратам, которыми славится Дубай. Однако строительство нового оперного театра и культурного центра вокруг него пока не было начато.