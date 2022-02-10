Матвейчев: "И доктора, и кандидаты, и люди с высшим образованием в большей степени в Россию приезжают, а не уезжают"

Вадим Карасев

На площадке пресс-центра МИА "Россия сегодня" состоялся круглый стол Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) "Российская наука: вчера, сегодня, завтра". Эксперты обсудили достижения в преодолении кризиса российской науки, представления россиян о сфере, проблему "утечки мозгов" и роль государства в области повышения научного потенциала страны.

Заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Олег Матвейчев в своем выступлении развеял мифы о массовой "утечке мозгов" из России.



Основной проблемой формирования данного мифа эксперт назвал негативную интерпретацию данных и подмену понятий средствами массовой информации. При детализации и анализе представленных данных в СМИ, ситуация оказывается другой и даже демонстрирует положительную динамику.

"У нас работает программа "обратной перекачки мозгов". В 2015 году, после кризиса 2014, уже 100 ученых вернулись обратно. Сейчас, берем 2018 год, 280 кандидатов наук уехали, но 320 кандидатов наук вернулись обратно. В 2020 году 116 докторов (наук) выехали из России, 165 - вернулись. Это уже был ковидный год. Мы видим динамику в пользу приезда. И доктора, и кандидаты, и люди с высшим образованием в большей степени в Россию приезжают, а не уезжают", - сказал он.

ЭИСИ Олег Матвейчев