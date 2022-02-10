Михаил Пореченков заявил, что экстрасенсы зарабатывают на чужом горе

Актер Михаил Пореченков жестко высказался о шоу «Битва экстрасенсов». Артист стоял у истоков шоу «Битва экстрасенсов» на телеканале ТНТ. Он был ведущим первых сезонов и реально верил в чудеса. Пока не узнал об обмане. По словам 52-летнего Пореченкова, он пришел работать в шоу за зарплату. На телевидении платят хорошие гонорары, а его семья хотела есть. «Когда очутились там, я говорю: «Интересно, ну да, давай попробуем, ну это интересно, почему нет». И там действительно некоторые попадались очень интересные ребята, и я до сих пор не понимаю, как они это делают», — вспоминает Михаил. Но актер и телеведущий быстро раскусил магов и колдунов — просто они тонкие психологи, которые видят знаки и разбираются в поведении людей. И тут Пореченков отдает им должное. «Весь ужас заключается в том, что люди, которые приходили на программу, действительно приходили с бедой и с горем, а вот что дальше, могли помочь, не могли — вот это тяжело. А то, что люди приходили с бедой, — это была настоящая часть программы, а дальше уже невозможно разобраться», — считает первый ведущий.Михаил Пореченков А вот по прошествии нескольких сезонов, все это стало напоминать коммерцию, которую поставили на поток. Поэтому история приобрела для него негативный оттенок. Пореченков сам видел, как в шоу идут не помогать, а пиариться — после появилось большое количество магов, экстрасенсов и их салонов, где они якобы творят чудеса. «На чужом горе зарабатывали колоссальные деньги и ни секунды не стыдились этого, вот и все. Я еще раз говорю: есть люди, которые находятся в подвиге, в вере, и им сверху дается тяжелейший дар, дар предвидения или предсказания. И это мука, многие, ну я знаю такие истории, которые молились о том, чтобы дар ушел у них», — рассуждает Михаил Пореченков в эфире шоу «Легенда» телеканала RTVI. Отметим, что шоу «Битва экстрасенсов» выходит уже 22 сезона. Проект очень популярен и имеет множество поклонников, при этом каждый год появляются расследования о том, что в программе снимаются актеры, которые заранее знают исход всех испытаний.