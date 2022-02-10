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На фоне слухов о романе с Барановской Григорий Лепс мечтает вернуть жену

На фоне слухов о романе с Барановской Григорий Лепс мечтает вернуть жену
59-летний певец Григорий Лепс готов наладить отношения с экс-супругой вопреки слухам об изменах артиста. Григорий Лепс, как сообщают СМИ, собирается исправить ошибку, которую он допустил несколько месяцев назад. Говорят, что он мечтает возобновить отношения с бывшей женой — Анной Шаплыковой. Якобы певец одумался и понял, что не сможет жить без матери его детей. Друг семьи артиста рассказал, что Новый год Лепс встречал за одним столом с Шаплыковой. Супруги воссоединились на время праздника и вспомнили о том, как им было хорошо вместе. Григорий настроен серьезно и делает всё, чтобы супруга простила его за загулы. Однако Шаплыкова пока что не приняла извинения экс-супруга.
Григорий Лепс с бывшей женой «Аня пока стоит на своем, возвращаться к Грише не хочет. Ее понять можно: красивая женщина была столько времени без мужского внимания, пока супруг покорял другие женские сердца», — сообщает КП. Хотя официального примирения пока не было, Шаплыкова уже оборвала связь с Дмитрием Савчуком. Писали, что после развода бывшая жена Лепса сблизилась с красавцем, работающим моделью. По сообщениям в СМИ, они вместе отдыхали на Мальдивах. Однако, когда Григорий заговорил о возвращении, Шаплыкова дистанцировалась от молодого ухажера. Напомним, что Лепсу после развода приписывали роман с Юлией Барановской. Слухи об их тайной интрижки недавно подогрела Ксения Собчак, затронувшая эту тему на съемках «Вечернего Урганта». Однако сами герои не давали никаких объяснений по поводу их отношений. Барановская упорно игнорировала вопросы про Лепса.
# Шоу-бизнес

По материалам: z-aya

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