"Неузнаваемая" Шэрон Стоун появилась на обложке журнала The Rake

Шэрон Стоун появилась на обложке нового номера журнала The Rake. В сети звезду "Основного инстинкта" на этом фото многие назвали едва ли узнаваемой.

Шэрон Стоун

В интервью актриса рассказала о своем непростом детстве в Пенсильвании. Ранее в своей книге "Красота жить дважды" (The Beauty Of Living Twice) она уже касалась этой темы, признавшись, что ее отец бил ее ремнем, а дедушка — сексуально домогался.

Стоун рассказала, что тогда ее просили молчать и быть "хорошей маленькой девочкой", даже когда все было ужасно, и она чувствовала, что это совсем не правильно.

Быть тем, от кого ожидают, что он всегда будет идеальным, тем, кто не жалуется, тем, кто всегда все делает правильно, и тем, кто будет делать это без какого-либо признания, действительно скучно. Быть молчаливой созависимой девчонкой — нездоровая роль,

В этом году исполняется 30 лет с тех пор, как фильм "Основной инстинкт", принесший ей славу, вышел на экраны. Актриса вспомнила тот период и сравнила себя с принцессой Дианой, имея в виду внимание прессы и давление, которое на нее обрушилось.

Мы прославились в одном поколении. Принцесса Диана испытывала то же самое — где бы она ни появилась, ее уже ждали сотни, если не тысячи людей,

