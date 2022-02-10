Новый трейлер Atomic Heart загадочно обозначил дату релизу





Сегодня разработчики Atomic Heart, как и обещали, опубликовали новый трейлер своего проекта, совместно с порталом IGN. Трейлер можно посмотреть ниже, в нем разработчики сообщили планируемую дату выхода игры на всех платформах — #######BER 2022 (так указано в трейлере). Соответственно, ожидать игру следует ближе к концу 2022 года.

Watch this video on YouTube

Напомним, что Atomic Heart — это шутер от первого лица, действия которого происходят в альтернативной ретро-версии СССР 1950-х годов. Разрабатывает игру российская студия Mundfish.

Релиз игры запланирован на всех актуальных игровых платформах, в том числе на Xbox One, Xbox Series X | S и PC. Сразу после релиза игра будет доступна в подписке Game Pass.