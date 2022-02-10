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Объявлены номинанты на «Оскар-2022»

Объявлены номинанты на «Оскар-2022»

В Лос-Анджелесе были объявлены номинанты на престижнейшую в кинематографе премию «Оскар». Список номинантов вы можете увидеть в продолжении поста, а мы напомним, что вручение наград пройдет 27 марта.

Лучший фильм:

• «Белфаст»
• «Кода»
• «Не смотрите наверх»
• «Сядь за руль моей машины»
• «Дюна»
• «Король Ричард»
• «Лакричная пицца»
• «Аллея кошмаров»
• «Власть пса»
• «Вестсайдская история»

Лучшая мужская роль:

• Хавьер Бардем – «В роли Рикардо»
• Бенедикт Камбербэтч – «Власть пса»
• Эндрю Гарфилд – «Тик-так… БУМ!»
• Уилл Смит – «Король Ричард»
• Дензел Вашингтон – «Трагедия Макбета»

Лучшая женская роль:

• Джессика Честейн – «Глаза Тэмми Фэй»
• Оливия Колман – «Вестсайдская история»
• Пенелопа Круз – «Параллельные матери»
• Николь Кидман – «В роли Рикардо»
• Кристен Стюарт – «Спенсен»

Лучший режиссёр:

• Кеннет Брана – «Белфаст»
• Рюсукэ Хамагути – «Сядь за руль моей машины»
• Пол Томас Андерсон – «Лакричная пицца»
• Джейн Кэмпион – «Власть пса»
• Стивен Спилберг – «Вестсайдская история»
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По материалам: Sivator

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