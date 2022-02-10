Объявлены номинанты на «Оскар-2022»

В Лос-Анджелесе были объявлены номинанты на престижнейшую в кинематографе премию «Оскар». Список номинантов вы можете увидеть в продолжении поста, а мы напомним, что вручение наград пройдет 27 марта.• «Белфаст»• «Кода»• «Не смотрите наверх»• «Сядь за руль моей машины»• «Дюна»• «Король Ричард»• «Лакричная пицца»• «Аллея кошмаров»• «Власть пса»• «Вестсайдская история»• Хавьер Бардем – «В роли Рикардо»• Бенедикт Камбербэтч – «Власть пса»• Эндрю Гарфилд – «Тик-так… БУМ!»• Уилл Смит – «Король Ричард»• Дензел Вашингтон – «Трагедия Макбета»• Джессика Честейн – «Глаза Тэмми Фэй»• Оливия Колман – «Вестсайдская история»• Пенелопа Круз – «Параллельные матери»• Николь Кидман – «В роли Рикардо»• Кристен Стюарт – «Спенсен»• Кеннет Брана – «Белфаст»• Рюсукэ Хамагути – «Сядь за руль моей машины»• Пол Томас Андерсон – «Лакричная пицца»• Джейн Кэмпион – «Власть пса»• Стивен Спилберг – «Вестсайдская история»