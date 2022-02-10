Обратная эволюция: слова, которые первоначально были фамилиями

1. ХулиганЛюдей, которых в пору назвать хулиганами, на протяжении всей истории было огромное количество. Однако только один из них подарил свою фамилию таким не самым порядочным людям. Им оказался Патрик Хулиган, выходец из ирландской семьи, который регулярно оказывался в полицейских отчетах и газетных хрониках благодаря своим неправомерным действиям и буйному нраву. Его фамилия благодаря огласке быстро получила нарицательный окрас, а слово «хулиган» распространилось по всему миру.2. СаксофонМало кто знает, что один из самых популярных духовых инструментов носит имя своего создателя, но получил его не от него самого. Изобретатель саксофона Адольф Сакс первоначально нарёк своё детище довольно тяжелым на слух названием «мундштучный офиклеид». А вот собственно саксофоном он стал с лёгкой руки его друга, композитора Гектора Берлиоза - он опубликовал статью с описанием нового музыкального инструмента. Куда более простое название быстро прижилось в массах, и «мундштучный офиклеид» уже официально стал именоваться «саксофон».3. СэндвичИстория простенького блюда под названием сэндвич на самом деле очень занимательная, да ещё и связанная с аристократом. Джон Монтегю IV граф Сэндвич был очень увлечён двумя делами - подготовкой кругосветного путешествия Джеймса Кука и игрой в азартные игры. Отвлекаться от них он не хотел даже на приёмы пищи, а потому просил, чтобы ему приносили мясо, положенное между двух кусочков хлеба: таким образом, руки не пачкались, от дел граф не отвлекался, а его повара случайно придумали новое блюдо, которое получило имя аристократа Сэндвича.4. БойкотКто бы мог подумать, что тянущийся столетиями конфликт между англичанами и ирландцами даст толчок к эволюции фамилии в нарицательное слово. А произошло это так: британец по национальности, Чарльз Бойкот занимал должность управляющего у землевладельца из Ирландии. Однако условия и тот, кто ими управлял, работников не устраивали, поэтому они организовали забастовку, полностью игнорируя Бойкота. Британская пресса широко освещала эти события, а потому фамилия Бойкот быстро стала ассоциироваться с такими выступлениями рабочих, став впоследствии нарицательной.5. ДжакузиВ многодетной семье итальянцев Якуцци один из маленьких наследников серьёзно заболел ангиной, а произошло это в те времена, когда антибиотики ещё повсеместно не использовались при лечении подобных заболеваний. Поэтому врач прописал мальчику гидротерапию. Его старший родственник Кандидо Якуцци, который много лет занимался конструированием, быстро разобрался в системе насосов, которые используются при этой процедуре и разработал собственный прототип. Им и оказалась знаменитая ныне ванна с пузырьками, которая получила имя создателя, однако несколько переиначенное: итальянскую фамилию Jacuzzi неправильно, «по-американски» стали произносить как «джакузи», и именно это название прочно укоренилось в большинстве языков мира.6. ОливьеЛегендарное блюдо на самом деле также имеет очень занятную и даже таинственную историю. Повар Люсьен Оливье работал в Российской империи и именно так создал зимний салат, полную рецептуру которого, впрочем, он никогда не раскрывал. И после смерти Оливье его блюдо полностью повторить никто так и не смог, ведь были известны только основные ингредиенты. Однако в дань уважению создателю таинственного рецепта его назвали его фамилией.7. БефстрогановЕщё одно популярное блюдо носит имя реального человека и тоже аристократа. Только на этот раз это граф Александр Григорьевич Строганов, по приказу которого его повар, француз по национальности, изобрёл мясо, тушёное в сметане. В переводе с французского языка слово «бефстроганов» переводится как «говядина по-строгановски».8. ЛодырьКто бы мог подумать, что ленивого человека, который не делает ничего полезного, назовут по фамилии врача. Речь идёт о немецком докторе Христиане Ивановиче Лодере, организаторе Заведения искусственных минеральных вод. Среди процедур там пациентам предлагали быструю ходьбу в течение трех часов. Это с виду бесполезное занятие настолько привлекало простых людей, что они придумали выражение «лодыря гонять», а вскоре им стали называть фактически всех лентяев.9. ПасквильУничижительные записки впервые появились в Древнем Риме, во времена одного острого на язык гражданина, известного как Пасквино. За его язвительные, но меткие выражения о правителях очень нравились народу. А когда рядом с домом Пасквино установили статую мужчины, местные жители назвали в его честь, а вскоре в ночное время суток на ней появлялись листовки с уничижительными высказываниями о власти, именуемые ныне пасквилями.10. МеценатДругое слово, которое появилось в античный период, перекочевав с фамилии, связано уже с благими делами. Было это так: один из самых известных и первых, оставшихся в истории благотворителей, был Гай Цильний Меценат, покровитель искусств. И именно его имя стало ассоциироваться с защитниками прав и свободы деятельности других людей со стороны богатых и влиятельных граждан.11. СилуэтТрудно поверить, что художественная техника стала носить фамилию экономиста, однако в реальности именно так и произошло. Этьен де Силуэт был министров финансов во Франции при Людовике ХV, однако не все его реформы оказались успешными. Поэтому, как это часто тогда бывало, на него нарисовали силуэтный шарж, и он стал настолько популярным, что эту традицию подхватили многие художники. Так появилась силуэтная техника, названная в честь одного из самых известных персонажей этой карикатуры.12. МансардаДолгое время чердаки были пустующими помещениями в домах. Так продолжалось, пока архитектору Франсуа Мансару не пришло в голову обустроить подкровельное чердачное пространство под жилое помещение или для хозяйственных целей. С тех пор чердачный этаж под скатной крутой крышей не просто стал пользоваться популярностью в загородных домах, но и носит название мансарда.13. КардиганЭто сегодня кардиган является очень популярным предметом женского гардероба. А ведь его изобретателем был не просто мужчина, а военный. Речь идёт о генерале Джеймсе Томасе Браднелле, который также носил титул седьмого главы графства Кардиган. Когда предмет одежды, который он изобрел, получил популярность, именовать его стали именно в честь своего создателя.