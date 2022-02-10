Первое крупное сюжетное DLC для Evil Genius 2 уже доступно на Xbox





Студия Rebellion объявила о релизе первого крупного сюжетного DLC для Evil Genius 2 — Oceans Campaign Pack. Дополнение входит в состав сезонного абонемента, плюс его можно купить для игры отдельно за $11,99.

Evil Genius 2: Oceans Campaign Pack

Исследуйте 5 океанов в поисках новых злодейских схем, но берегитесь воинов справедливости! Добряки-дайверы и новый бронированный суперагент уже узнали о вас по своим каналам.

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В рамках DLC игроков ждут:

новый злодей по кличке Полярный — со своей сюжетной кампанией, убежищем и устройством Судного дняуникальное арктическое логово (его можно использовать для любого злодея)миньоны-инженерыкомната-мастерскаяновые враги (J.A.W.S., дайверы, суперагент Заборт)новые предметы (включая подводные лодки и турели)

Напомним, что сама игра Evil Genius 2 доступна в подписке Game Pass со дня релиза на Xbox. Проект представляет собой стратегию-симулятор в реальном времени, в которой предстоит примерить на себе роль злодея.

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