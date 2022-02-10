Петиция на возврат денег за Battlefield 2042 набрала больше 100 тысяч подписей





Кампания недовольства игрой Battlefield 2042 продолжает разрастаться. В начале этой недели СМИ обратили внимание на петицию на Change.org, в которой игроки требуют от EA вернуть покупателям деньги за Battlefield 2042. С того момента прошла пара дней, сейчас у петиции уже больше 100 тысяч подписей, число приближается к 105 тысячам подписавшихся.

Напомним, игроки обвиняют компанию Electronic Arts в том, что финальный продукт Battlefield 2042 был далек от того, который демонстрировали в трейлере. Кроме этого, в своей петиции игроки отмечают, что на релизе игра имела массу проблем и была фактически неиграбельной.

В описании петиции говорится, что ее подписание равносильно заявлению: «Хотел бы я получить возмещение за эту игру». Если петиция соберет больше 50 тысяч подписавшихся, было обещано ее создателями, что «один из лучших юристов по групповым искам в стране готов взяться за дело против EA».

Напомним, что Electronic Arts обещала дорабатывать Battlefield 2042, а летом должен начаться первый сезон в игре.