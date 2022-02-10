Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Петиция на возврат денег за Battlefield 2042 набрала больше 100 тысяч подписей

Петиция на возврат денег за Battlefield 2042 набрала больше 100 тысяч подписей


Кампания недовольства игрой Battlefield 2042 продолжает разрастаться. В начале этой недели СМИ обратили внимание на петицию на Change.org, в которой игроки требуют от EA вернуть покупателям деньги за Battlefield 2042. С того момента прошла пара дней, сейчас у петиции уже больше 100 тысяч подписей, число приближается к 105 тысячам подписавшихся.

Напомним, игроки обвиняют компанию Electronic Arts в том, что финальный продукт Battlefield 2042 был далек от того, который демонстрировали в трейлере. Кроме этого, в своей петиции игроки отмечают, что на релизе игра имела массу проблем и была фактически неиграбельной.

В описании петиции говорится, что ее подписание равносильно заявлению: «Хотел бы я получить возмещение за эту игру». Если петиция соберет больше 50 тысяч подписавшихся, было обещано ее создателями, что «один из лучших юристов по групповым искам в стране готов взяться за дело против EA».

Напомним, что Electronic Arts обещала дорабатывать Battlefield 2042, а летом должен начаться первый сезон в игре.

# Актуальные новости

По материалам: newxboxone

Последние новости

Петиция на возврат денег за Battlefield 2042 набрала больше 100 тысяч подписей
Петиция на возврат денег за Battlefield 2042 набрала больше 100 тысяч
Эксклюзивы Xbox Game Pass — какие игры и издания доступны только в подписке
Эксклюзивы Xbox Game Pass — какие игры и издания доступны только в
В Кирово-Чепецке 1 сентября 2022 года откроется детский технопарк «Кванториум»
В Кирово-Чепецке 1 сентября 2022 года откроется детский технопарк
Китаец устал постоянно заряжать свой смартфон, и создал гигантский Power Bank который зарядит 5000 смартфонов сразу
Китаец устал постоянно заряжать свой смартфон, и создал гигантский
Худой парень, которого оскорбляли в школе превратился в красавчика с глянцевого журнала, которого не могут узнать даже близкие
Худой парень, которого оскорбляли в школе превратился в красавчика с
Где пройти медосмотр и быстро получить медкнижку?
Где пройти медосмотр и быстро получить медкнижку?
В Алжире задержали группу женщин-наркоторговцев с "сюрпризом"
В Алжире задержали группу женщин-наркоторговцев с
Объявлены номинанты на «Оскар-2022»
Объявлены номинанты на «Оскар-2022»
Леонид Барац похвастался новорожденной внучкой
Леонид Барац похвастался новорожденной внучкой
Леонид Агутин показал дочь-именинницу, живущую в США
Леонид Агутин показал дочь-именинницу, живущую в США
Украина требует официальных извинений и угрожает ответом из-за инцидента с флагом в Словакии
Украина требует официальных извинений и угрожает ответом из-за
Обратная эволюция: слова, которые первоначально были фамилиями
Обратная эволюция: слова, которые первоначально были фамилиями

Топ на сегодня

Где пройти медосмотр и быстро получить медкнижку?
Где пройти медосмотр и быстро получить медкнижку?
Триумф Адель, редкий выход Кортни Кокс с бойфрендом и неудача Måneskin: как прошла церемония BRIT Awards
Триумф Адель, редкий выход Кортни Кокс с бойфрендом и неудача
Норвежские журналисты "довели" Елену Вяльбе
Норвежские журналисты "довели" Елену Вяльбе
Максим Галкин высказался об отношениях с Аллой Пугачевой
Максим Галкин высказался об отношениях с Аллой Пугачевой
7 комплектов постельного белья, чтобы не вылезать из кровати
7 комплектов постельного белья, чтобы не вылезать из кровати

Еще по теме

Все большее количество игроков требуют от EA вернуть деньги за Battlefield 2042
В Battlefield 2042 на Xbox игроки просят добавить поддержку мыши и клавиатуры
Игроки с консолями Xbox Series X массово жалуются на Battlefield 2042
В Battlefield 2042 появилось еще больше рекламы прямо внутри игры