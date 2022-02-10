После твитов Маска про Байдена на Tesla подали в суд за расизм

Вадим Карасев

На фоне жесткой критики Маском президента Байдена у Tesla начались проблемы с властями. Департамент справедливого найма и жилья (DFEH) штата Калифорния подал в суд на компанию из-за предполагаемой расовой дискриминации и домогательств на заводе в городе Фримонте, пишет газета The Wall Street Journal.

"Получив сотни жалоб работников, DFEH обнаружил свидетельства того, что завод Tesla во Фримонте является рабочим местом с расовой сегрегацией, где темнокожие работники подвергаются оскорблениям на расовой почве и дискриминации при приеме на работу, поддержании дисциплины, оплате и продвижении по службе", - сказал директор департамента Кевин Киш .

Компания пока не дала никаких комментариев по этому инциденту. Однако в пресс-релизе, размещенном Tesla на своем сайте, говорится, что в ходе своих проверок на предприятии во Фримонте DFEH ни разу не выразила обеспокоенность текущими методами организации работы на производстве. Tesla выступает против всех форм дискриминации и имеет специальную группу, которая работает с жалобами сотрудников и расследует их, добавили авторы релиза.

Ранее Ruposters писал, что Илон Маск предложил использовать роботов-гуманоидов на заводах Tesla вместо людей.

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