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Правительство России выделит почти 1,2 млрд рублей на расширение программы бесплатного переобучения граждан

Правительство России выделит почти 1,2 млрд рублей на расширение программы бесплатного переобучения граждан

Правительство Российской Федерации выделит почти 1,2 миллиарда рублей на расширение программы бесплатного переобучения граждан, сообщает пресс-служба российского кабмина в своем официальном Телеграм-канале.

Соответствующее постановление подписал председатель Правительства Российской Федерации Михаил Мишустин.

Всего в 2022 году пройти переобучение смогут почти 150 тысяч человек.

«Будем и дальше создавать условия, чтобы наши граждане могли найти интересную работу и повысить уровень жизни», – подчеркнул Михаил Мишустин.

Отмечается, что  получить дополнительное образование или более востребованную профессию смогут не только люди старшего возраста и мамы с маленькими детьми, но и граждане до 35 лет, не имеющие профессионального образования. В том числе переобучение смогут пройти те, кто не работает больше четырех месяцев после армии или окончания учебы.

# Общество

По материалам: edu.ru

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