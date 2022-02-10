Правительство России выделит почти 1,2 млрд рублей на расширение программы бесплатного переобучения граждан

Правительство Российской Федерации выделит почти 1,2 миллиарда рублей на расширение программы бесплатного переобучения граждан, сообщает пресс-служба российского кабмина в своем официальном Телеграм-канале.

Соответствующее постановление подписал председатель Правительства Российской Федерации Михаил Мишустин.

Всего в 2022 году пройти переобучение смогут почти 150 тысяч человек.

«Будем и дальше создавать условия, чтобы наши граждане могли найти интересную работу и повысить уровень жизни», – подчеркнул Михаил Мишустин.

Отмечается, что получить дополнительное образование или более востребованную профессию смогут не только люди старшего возраста и мамы с маленькими детьми, но и граждане до 35 лет, не имеющие профессионального образования. В том числе переобучение смогут пройти те, кто не работает больше четырех месяцев после армии или окончания учебы.