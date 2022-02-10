Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Президент Microsoft Брэд Смит: Xbox будет поступать с Call of Duty как с Minecraft

Президент Microsoft Брэд Смит: Xbox будет поступать с Call of Duty как с Minecraft


Вчера Microsoft опубликовала в своем официальном блоге пост, который рассказывает о планах компании на будущее Activision Blizzard, после завершения сделки. В том посте прямым текстом говорится, что подразделение Xbox после завершения сделки не будет препятствовать релизу крупных тайтлов Activision Blizzard, вроде Call of Duty, на других платформах. В первую очередь, данное заявление было сделано для регуляторов, которые должны разрешить Microsoft сделку.

Дополнительно президент (и член совета директоров) Microsoft Брэд Смит прокомментировал ситуацию с поглощением в интервью CNBC. Основные тезисы из этого интервью:



Сделка состоится только в том случае, если Microsoft получит одобрение регуляторов в 17 странах.



Microsoft вчера объявила о новой политике магазинов приложений (пока полностью она заявлена к действию только для PC), и эта политика будет соблюдаться даже если сделка не будет одобрена.



Новая политика была объявлена, в том числе, чтобы «адаптироваться к регулированию» со стороны антимонопольных органов. Microsoft не намерена сопротивляться регуляторам.



В планах Microsoft не только продолжить выпускать ключевые франшизы на Playstation, но и расширить их для новых платформ. Так, Брэд Смит указал на желание выпустить Call of Duty на Nintendo.



Брэд Смит сравнивает Call of Duty и планы Microsoft на франшизу с Minecraft. Напомним, что Minecraft компания Microsoft заполучила еще в 2014 год, но игра продолжает развиваться на всех платформах. Кроме того, даже Minecraft Dungeons вышла на всех платформах.



Microsoft «следит» за руководителями Activision Blizzard и их работой с текущими претензиями сотрудников (речь о скандале с домогательствами, который разгорелся в конце прошлого года). Брэд Смит отмечает, что это скажется на их будущем в компании.

Брэд Смит оптимистично смотрит на сделку, он не видит серьезных препятствий для ее одобрения.

# Актуальные новости

По материалам: newxboxone

Последние новости

Алена Шишкова опровергла роман с братом Миланы Тюльпановой
Алена Шишкова опровергла роман с братом Миланы Тюльпановой
Где пройти медосмотр и быстро получить медкнижку?
Где пройти медосмотр и быстро получить медкнижку?
После твитов Маска про Байдена на Tesla подали в суд за расизм
После твитов Маска про Байдена на Tesla подали в суд за расизм
Президент Microsoft Брэд Смит: Xbox будет поступать с Call of Duty как с Minecraft
Президент Microsoft Брэд Смит: Xbox будет поступать с Call of Duty
Создатели Martha is Dead рассказали о технических параметрах игры на Xbox Series X | S
Создатели Martha is Dead рассказали о технических параметрах игры на
Прием заявок на участие в акции «Родные языки» завершится 18 февраля
Прием заявок на участие в акции «Родные языки» завершится 18 февраля
Врач объяснил вид Стаса Михайлова
Врач объяснил вид Стаса Михайлова
Даня Милохин на детекторе лжи рассказал о своих чувствах к Евгении Медведевой
Даня Милохин на детекторе лжи рассказал о своих чувствах к Евгении
Правительство России выделит почти 1,2 млрд рублей на расширение программы бесплатного переобучения граждан
Правительство России выделит почти 1,2 млрд рублей на расширение
CrossfireX по Game Pass не получается установить, разработчики разбираются с этим
CrossfireX по Game Pass не получается установить, разработчики
Создатели Cuphead показали новый трейлер DLC The Delicious Last Course
Создатели Cuphead показали новый трейлер DLC The Delicious Last Course
Масштабные сооружения со всего мира, которые так и не были построены
Масштабные сооружения со всего мира, которые так и не были построены

Топ на сегодня

Где пройти медосмотр и быстро получить медкнижку?
Где пройти медосмотр и быстро получить медкнижку?
Инсайдеры подтвердили роман Матильды Шнуровой и бывшего участника шоу "Холостяк" Антона Криворотова
Инсайдеры подтвердили роман Матильды Шнуровой и бывшего участника шоу
Владимир Жириновский был госпитализирован
Владимир Жириновский был госпитализирован
Сергей Полунин запечатлелся на обложке глянца с беременной Еленой Ильиных
Сергей Полунин запечатлелся на обложке глянца с беременной Еленой
Никита Джигурда жестко прошелся по женщинам, подвергнувшимся харассменту
Никита Джигурда жестко прошелся по женщинам, подвергнувшимся

Еще по теме

Сделка Microsoft и Activision может сорваться, если Call of Duty будет эксклюзивом Xbox
Официально: Microsoft объявила о планах купить Activision Blizzard для Xbox
В Game Pass будет добавлено «как можно больше» игр Activision Blizzard
Эти 37 франшиз переходят к Xbox с покупкой Activision Blizzard