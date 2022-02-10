Президент Microsoft Брэд Смит: Xbox будет поступать с Call of Duty как с Minecraft





Вчера Microsoft опубликовала в своем официальном блоге пост, который рассказывает о планах компании на будущее Activision Blizzard, после завершения сделки. В том посте прямым текстом говорится, что подразделение Xbox после завершения сделки не будет препятствовать релизу крупных тайтлов Activision Blizzard, вроде Call of Duty, на других платформах. В первую очередь, данное заявление было сделано для регуляторов, которые должны разрешить Microsoft сделку.

Дополнительно президент (и член совета директоров) Microsoft Брэд Смит прокомментировал ситуацию с поглощением в интервью CNBC. Основные тезисы из этого интервью:

Сделка состоится только в том случае, если Microsoft получит одобрение регуляторов в 17 странах.Microsoft вчера объявила о новой политике магазинов приложений (пока полностью она заявлена к действию только для PC), и эта политика будет соблюдаться даже если сделка не будет одобрена.Новая политика была объявлена, в том числе, чтобы «адаптироваться к регулированию» со стороны антимонопольных органов. Microsoft не намерена сопротивляться регуляторам.В планах Microsoft не только продолжить выпускать ключевые франшизы на Playstation, но и расширить их для новых платформ. Так, Брэд Смит указал на желание выпустить Call of Duty на Nintendo.Брэд Смит сравнивает Call of Duty и планы Microsoft на франшизу с Minecraft. Напомним, что Minecraft компания Microsoft заполучила еще в 2014 год, но игра продолжает развиваться на всех платформах. Кроме того, даже Minecraft Dungeons вышла на всех платформах.Microsoft «следит» за руководителями Activision Blizzard и их работой с текущими претензиями сотрудников (речь о скандале с домогательствами, который разгорелся в конце прошлого года). Брэд Смит отмечает, что это скажется на их будущем в компании.

Брэд Смит оптимистично смотрит на сделку, он не видит серьезных препятствий для ее одобрения.