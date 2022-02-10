Прием заявок на участие в акции «Родные языки» завершится 18 февраля

Молодежный клуб РГО на базе Московского педагогического государственного университета приглашает всех желающих принять участие в акции «Родные языки», посвященной Международному дню родного языка. Заявки принимаются до 18 февраля, сообщает пресс-служба вуза.

Участникам необходимо записать видеообращение длительностью 10–15 секунд (приветствие, отрывок из песни, стихотворения и т. д.) на родном языке и в переводе на русский язык, в национальном костюме или с элементами костюма, быта.

Итоги акции будут подведены 21 февраля в Международный день родного языка.

2022 год объявлен Годом культурного наследия народов России. Акция «Родные языки» способствует сохранению культурно-исторических традиций, изучению нематериального наследия и истории народов и этнических общностей России.

Международный день родного языка провозглашен Генеральной ассамблеей ООН в целях содействия языковому и культурному разнообразию. Мероприятия, приуроченные к этому дню, способствуют сохранению многоязычия и культурных традиций разных народов во всем мире, в том числе и в России.