Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Шоу-бизнес » Принцесса Евгения опубликовала новые фотографии сына в честь его дня рождения

Принцесса Евгения опубликовала новые фотографии сына в честь его дня рождения

Принцесса Евгения опубликовала новые фотографии сына в честь его дня рождения

Принцесса Евгения поделилась фотографиями своего сына Августа, которому 9 февраля исполнился один год.

С первым днем рождения, наш маленький герой Оджи. Ты озаряешь каждую комнату своей улыбкой. Мы очень гордимся тобой! Мы любим тебя, — написала она в инстаграме.

На первом фото принцесса Йоркская, ее муж Джек Бруксбэнк и их сын запечатлены во время отдыха в горах. На втором фото Августа сфотографировали со спины в игровой комнате.

Очень-очень милый. С первым днем рождения,

С днем рождения, маленький человек. Надеюсь, ты отлично проведешь этот день, — поздравили малыша подписчики принцессы Евгении.


Август Филипп Бруксбэнк

Первенец принцессы Йоркской и Джека Бруксбэнка Август Филипп появился на свет 9 февраля 2021 года. Он стал девятым правнуком королевы Елизаветы II и тринадцатым в очереди на престол. Свое второе имя мальчик получил в честь своего прадедушки, принца Филиппа, который скончался спустя два месяца после его появления на свет.

В прошлом году британская королевская семья пополнилась сразу несколькими малышами — на свет появились сын Зары Тиндалл Лукас, дочь принцессы Беатрис Сиенна и дочь принца Гарри и Меган Маркл Лилибет.

Ранее муж принцессы Евгении Джек Бруксбэнк оказался в центре скандала, когда в сети появились его фото на яхте в обществе моделей, которые загорали топлес. Проблемы и у отца принцессы Евгении, принца Эндрю: в отношении него продолжается расследование по делу об изнасиловании несовершеннолетней.


Ксения Смирнова
# Шоу-бизнес

По материалам: spletnik.ru

Последние новости

Разработчики CrossfireX услышали критику игроков на Xbox и готовят правки
Разработчики CrossfireX услышали критику игроков на Xbox и готовят
В Grounded уже больше 10 миллионов игроков, разработчики обозначили сроки релиза
В Grounded уже больше 10 миллионов игроков, разработчики обозначили
37-летняя жена Андрея Макаревича засветила округлившийся живот
37-летняя жена Андрея Макаревича засветила округлившийся живот
Алена Шишкова рассказала о романе с несовершеннолетним
Алена Шишкова рассказала о романе с несовершеннолетним
Принцесса Евгения опубликовала новые фотографии сына в честь его дня рождения
Принцесса Евгения опубликовала новые фотографии сына в честь его дня
Матвейчев: "И доктора, и кандидаты, и люди с высшим образованием в большей степени в Россию приезжают, а не уезжают"
Матвейчев: "И доктора, и кандидаты, и люди с высшим образованием
Михаил Пореченков заявил, что экстрасенсы зарабатывают на чужом горе
Михаил Пореченков заявил, что экстрасенсы зарабатывают на чужом горе
На фоне слухов о романе с Барановской Григорий Лепс мечтает вернуть жену
На фоне слухов о романе с Барановской Григорий Лепс мечтает вернуть
Алена Шишкова опровергла роман с братом Миланы Тюльпановой
Алена Шишкова опровергла роман с братом Миланы Тюльпановой
Где пройти медосмотр и быстро получить медкнижку?
Где пройти медосмотр и быстро получить медкнижку?
После твитов Маска про Байдена на Tesla подали в суд за расизм
После твитов Маска про Байдена на Tesla подали в суд за расизм
Президент Microsoft Брэд Смит: Xbox будет поступать с Call of Duty как с Minecraft
Президент Microsoft Брэд Смит: Xbox будет поступать с Call of Duty

Топ на сегодня

Где пройти медосмотр и быстро получить медкнижку?
Где пройти медосмотр и быстро получить медкнижку?
Сергей Полунин запечатлелся на обложке глянца с беременной Еленой Ильиных
Сергей Полунин запечатлелся на обложке глянца с беременной Еленой
Инсайдеры подтвердили роман Матильды Шнуровой и бывшего участника шоу "Холостяк" Антона Криворотова
Инсайдеры подтвердили роман Матильды Шнуровой и бывшего участника шоу
Дочка Анастасии Заворотнюк поссорилась с Петром Чернышевым
Дочка Анастасии Заворотнюк поссорилась с Петром Чернышевым
Владимир Жириновский был госпитализирован
Владимир Жириновский был госпитализирован

Еще по теме

Принцесса Евгения выходит замуж за управляющего ночным клубом Джека Бруксбэнка
Принцесса Евгения и Джек Бруксбэнк на фотоколле в честь помолвки: снимок кольца
Принцесса Евгения опубликовала новое фото со свадьбы в честь ее годовщины
Принцесса Евгения обнародовала трогательное свадебное фото со смеющейся принцессой Шарлоттой и другими детьми