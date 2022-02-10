Принцесса Евгения опубликовала новые фотографии сына в честь его дня рождения

Вадим Карасев

Принцесса Евгения поделилась фотографиями своего сына Августа, которому 9 февраля исполнился один год.

С первым днем рождения, наш маленький герой Оджи. Ты озаряешь каждую комнату своей улыбкой. Мы очень гордимся тобой! Мы любим тебя, — написала она в инстаграме.

На первом фото принцесса Йоркская, ее муж Джек Бруксбэнк и их сын запечатлены во время отдыха в горах. На втором фото Августа сфотографировали со спины в игровой комнате.

Очень-очень милый. С первым днем рождения,

С днем рождения, маленький человек. Надеюсь, ты отлично проведешь этот день, — поздравили малыша подписчики принцессы Евгении.





Август Филипп Бруксбэнк

Первенец принцессы Йоркской и Джека Бруксбэнка Август Филипп появился на свет 9 февраля 2021 года. Он стал девятым правнуком королевы Елизаветы II и тринадцатым в очереди на престол. Свое второе имя мальчик получил в честь своего прадедушки, принца Филиппа, который скончался спустя два месяца после его появления на свет.

В прошлом году британская королевская семья пополнилась сразу несколькими малышами — на свет появились сын Зары Тиндалл Лукас, дочь принцессы Беатрис Сиенна и дочь принца Гарри и Меган Маркл Лилибет.

Ранее муж принцессы Евгении Джек Бруксбэнк оказался в центре скандала, когда в сети появились его фото на яхте в обществе моделей, которые загорали топлес. Проблемы и у отца принцессы Евгении, принца Эндрю: в отношении него продолжается расследование по делу об изнасиловании несовершеннолетней.

Ксения Смирнова