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Путин анонсировал ответы НАТО и США по гарантиям безопасности

Путин анонсировал ответы НАТО и США по гарантиям безопасности

20:04  Автор: Юлия Катенёва


Источник: РИА Новости



Переговоры России с НАТО и США по гарантиям безопасности продолжаются как в открытом, так и в закрытом режимах, заявил президент России Владимир Путин, передает РИА «Новости».

По его словам, Россия готовит ответы и в НАТО, и в Вашингтон.

Россия и Китай выступают против дальнейшего расширения НАТО


Ранее 26 января посол США в Москве Джон Салливан в ходе встречи с заместителем министра иностранных дел РФ Александром Грушко передал письменный ответ Вашингтона на российский проект двустороннего договора о гарантиях безопасности.

Напомним, ключевыми требованиями Москвы, изложенными в документе российского МИДа, является нерасширение НАТО, недопустимость появления ударных систем вблизи российских границ и возвращение конфигурации альянса к тем позициям, которые он занимал в 1997 году.


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«Это императивные требования российской стороны. Заболтать их, утопить в словоблудии, которым занимается ОБСЕ, не получится, мы этого не позволим», — так прокомментировал позицию Москвы замглавы МИД России Сергей Рябков.

По его словам, в Москве сейчас сосредоточены на том, чтобы завершить анализ поступивших из Вашингтона предложений. Российская сторона ежедневно ведет контакты по разным линиям по теме гарантий безопасности, заявил он, уточнив, что в России готовят ответ на полученную от США и НАТО реакцию по гарантиям безопасности.



#НАТО #международные отношения #США


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# Политика / Главные новости

По материалам: pnp.ru

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