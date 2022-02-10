"Разговор немого с глухим": Лавров разочаровался переговорами с главой британского МИД

Вадим Карасев

Министр иностранных дел России заявил, что разочарован переговорами по Украине со своей британской коллегой Лиз Трасс. Он охарактеризовал их, как беседу "немого с глухим" – подробные разъяснения, которые подготовила Москва, не были восприняты.

"Разочарован тем, что разговор немого с глухим у нас получается, вроде бы слушаем, но не слышим. По крайней мере, наши подробнейшие разъяснения в общем-то упали на неподготовленную почву", – сказал он.

Лавров добавил, что избирательность, навязывание условий, ультиматумы и угрозы – путь в никуда. Отношения Москвы и Лондона и так оставляют желать лучшего, но не по вине российской стороны, подчеркнул он.

Отношения должны быть улицей с двухсторонним движением.

Как сообщал Ruposters, ранее источники в Европе предположили существование тайных договоренностей Москвы с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

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