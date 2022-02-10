Разработчики CrossfireX услышали критику игроков на Xbox и готовят правки





CrossfireX — игра, которая сегодня вышла эксклюзивно на приставках Xbox One и Xbox Series X | S. Проект представляет собой условно-бесплатный мультиплеер и две платные кампании (одна из них доступна в подписке Game Pass, но не без проблем). CrossfireX давно ждали — ее анонсировали еще на E3 в 2019 году, и многие игроки были заинтересованы сюжетной кампанией, которую разрабатывала Remedy. Однако про CrossfireX отзывы скорее разочарованные, как про мультиплеер, так и про кампанию.

На Reddit можно найти посты от игроков, которые уже опробовали мультиплеер CrossfireX. Они говорят, что сейчас проект выглядит практически таким же образом, как на стадии бета-версии, но при этом в него уже внедрили полноценную монетизацию, не исправив ошибки. Игроки жалуются на управление (плавность и отзывчивость), плюс их разочаровало малое количество контента — карт и оружий. В целом CrossfireX активно сегодня критикуют игроки на Xbox One и Xbox Series X | S.

Разработчики на официальном сайте объявили, что они услышали критику и уже готовят исправления. По их словам, в ближайшее время они намерены исправить:

Проблему с прицеливанием из CAR-4В целом настройки прицеливания — разработчики отмечают, что слышат запрос о возможностях настройки ускорения прицеливания и настройки чувствительности.Проблемы с дисбалансом Boogieman.Проблемы со скольжением.Малое количество контента — обещают больше карт для разных режимов.