RUTUBE запустил креативное пространство "Артмеханика"

Вадим Карасев

Видеохостинг RUTUBE с 10 февраля запустил авторское шоу о современном искусстве "Артмеханика".

"Артмеханика" - это даже не шоу, а лаборатория творчества, миссия которой — найти своих и отразить время. Мы коллекционируем гениев», - рассказал ведущий проекта Влад Маленко.



Креативный продюсер RUTUBE Алексей Кичев считает, что "Артмеханика" очень динамична и по-новому осмысляет искусство. Цель проекта - рассказывать о творческих людях интересно.

Тема первого выпуска: Стрит-арт VS вандализм.

ПФКИ Артмеханика