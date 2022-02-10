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RUTUBE запустил креативное пространство "Артмеханика"

RUTUBE запустил креативное пространство "Артмеханика"

Видеохостинг RUTUBE с 10 февраля запустил авторское шоу о современном искусстве "Артмеханика".

"Артмеханика" - это даже не шоу, а лаборатория творчества, миссия которой — найти своих и отразить время. Мы коллекционируем гениев», - рассказал ведущий проекта Влад Маленко.


Креативный продюсер RUTUBE Алексей Кичев считает, что "Артмеханика" очень динамична и по-новому осмысляет искусство. Цель проекта - рассказывать о творческих людях интересно.

Тема первого выпуска: Стрит-арт VS вандализм.

ПФКИ Артмеханика
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По материалам: uposters.ru

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