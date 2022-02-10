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Сергей Безруков рассказал, как неудачно сходил с женой на свидание

Сергей Безруков рассказал, как неудачно сходил с женой на свидание
Актер Сергей Безруков впервые за долгое время вышел в свет с Анной Матисон. Супруги пришли в кино, но досмотреть не смогли. Сергей Безруков и Анна Матисон впервые после рождения третьего ребенка выбрались вместе в кино. Звездная пара решила посмотреть детективную драму «Смерть на Ниле» и побывала на премьерном показе. Режиссер рассказал, что свидание проходило идеально, пока его не прервал звонок из дома. «Вчера первый раз за долго-долго выбрались вместе! Прекрасный фильм "Смерть на Ниле". Начали смотреть, всё прекрасно, снято отлично, актеры - супер! Сидим довольные, как на свидании. Дети - с бабушкой. Вдруг приходит сообщение, что Вася проснулся и плачет. Сорвались и примчались домой, не досмотрев», — поделился актер, опубликовав в Инстаграме фото с премьеры.
Сергей Безруков и Анна Матисон При этом Сергей Витальевич отметил, что не сильно расстроился из-за того, что пропустил конец киноленты, так как ранее он прочитал одноименный роман Агаты Кристи, по которому был снят фильм: «Хорошо, что из книжки знаем, чем дело кончилось, а то уходить с детектива — это ж потом полночи мучиться, кто убийца». Безруков прошлым летом вновь стал отцом: супруга артиста в конце июля родила мальчика, которого назвали Василием. Уже осенью выяснилось, что жена актера вернулась на работу, хотя их отпрыску нет и полугода. А ведь их старшие дети тоже еще маленькие: дочке Марии только исполнилось пять лет, а сыну Степану – три года. Поклонники Безрукова удивляются, как Матисон успевает совмещать заботу о наследниках с написанием сценариев и режиссурой и не против ли такого положения дел сам актер. Но, как выяснилось, худрук Губернского театра не считает, что женщина обязана сидеть в декрете после рождения малыша. Что же касается супруги, то, по словам Безрукова, Анна никогда не брала отпуска по уходу за детьми.
# Шоу-бизнес

По материалам: z-aya

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