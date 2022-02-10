Сергей Жигунов едва не умер от рук коммунальщиков

Актер Сергей Жигунов чуть не стал жертвой недобросовестных работников в Москве. 49-летняя Виктория Жигунова пожаловалась на халатность коммунальных служб в Москве: ледяная глыба разбила машину супруги «гардемарина». Во второй раз жертвой упавшего с крыши льда чуть не стал сам Сергей Жигунов. Виктория вышла погулять с любимым псом Степой и обнаружила свой автомобиль разбитым. Машина жены 59-летнего Сергея Жигунова серьезно пострадала из-за неосмотрительности работников ЖКХ. При уборке снега с крыши огромный ком снега упал на машину, разбил лобовое стекло и помял капот. Виктория вызвала полицию. Сотрудники правоохранительных органов зафиксировали все повреждения. «Сходили за хлебушком, называется. Коммунальщики у нас, конечно, — сама забота и осторожность. Спасибо, что не на голову, ребята», — заявила супруга актера.Машина Сергея Жигунова Во второй раз «снежная бомба» приземлилась в то же место через несколько дней. Сергей Жигунов проходил мимо соседского автомобиля, когда глыба льда чуть не упала на голову заслуженного артиста России. По словам Виктории, ледяной кусок с крыши приземлился в непосредственной близости от актера. Автомобиль, который стоял на том же месте, что и машина жены кинозвезды в день происшествия, серьезно пострадал: заднее стекло оказалось полностью разбито. Виктория обратила внимание городских властей на происходящее и потребовала от них решить проблему. По словам супруги Жигунова, жители дома каждый раз рискуют жизнью, выходя на улицу. «Наверное, коммунальщики очень обеспеченные люди и могут позволить себе хоть каждый день бить дорогие машины», — иронично отметила она.