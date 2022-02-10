Слухи об отстранении и первый комментарий МОК: что известно о скандале с допинг-тестом Камилы Валиевой

Вадим Карасев

Вчера на сайте Inside The Game появилась информация о проблемном допинг-тесте в сборной России по фигурному катанию. Позднее тот же портал написал, что речь идет о пробе Камилы Валиевой. Официальных комментариев вчера не поступило. Но сегодня представитель Международного олимпийского комитета впервые высказался на эту тему — на вопрос журналистов ответил глава пресс-службы МОК Марк Адамс. Однако он не назвал имя спортсмена, из-за которого возникла проблема.

Я не буду комментировать слухи на эту тему. Вчера возникли определенные юридические ситуации, но комментировать это неуместно. Потенциальный случай обнаружения допинга — это спекуляция. Я не буду говорить, кто ведет дело. Это юридический момент, работа идет,

— цитирует Адамса сайт "Чемпионат".

Кроме того, сегодня в 13:00 по московскому времени ожидается официальное заявление МОК по данной ситуации: до сих пор неясно, когда состоится церемония награждения и оставят ли сборной России золотые медали, которые спортсмены завоевали досрочно в командных соревнованиях.





Камила Валиева

Сегодня Валиева также вышла на тренировку вопреки слухам о том, что ее могли отстранить от соревнований. Такая информация вчера вечером появилась на сайте "Спорт-Экспресс", но затем материал был удален. Слухи об отстранении также опровергла пресс-атташе Федерации фигурного катания на коньках России Ольга Ермолина.

О проблемах в сборной России по фигурному катанию заговорили несколько дней назад, когда на неопределенный срок была перенесена церемония награждения. Кроме Валиевой, в команду входили Марк Кондратюк, Никита Кацалапов и Виктория Синицина, Александр Галлямов и Анастасия Мишина.

Затем появилась информация, что перенос случился из-за положительного результата допинг-теста 15-летней Камилы. Ее проба, взятая еще до Игр в Пекине, показала наличие запрещенной субстанции в микродозе — по данным СМИ, речь идет о препарате триметазидине, который поддерживает энергетический метаболизм сердца и нейросенсорных органов. Источники издания The Guardian сообщали, что обнаруженное вещество не способно повлиять на результаты спортсмена.

Надя Бесчетникова