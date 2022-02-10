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Создатели Cuphead показали новый трейлер DLC The Delicious Last Course

Создатели Cuphead показали новый трейлер DLC The Delicious Last Course


Дополнение The Delicious Last Course для Cuphead в разработке уже практически 4 года, и недавно было объявлено, что его релиз должен состояться 30 июня 2022 года. Вместе с этим дополнением игрокам обещают много нового — остров, персонажа, врагов и боссов. Новый персонаж, Золотая Чаша, будет иметь уникальные способности, которые позволят, в том числе, разнообразить поклонникам оригинальную игру.

В рамках мероприятия Nintendo разработчики Cuphead показали новый трейлер дополнения The Delicious Last Course. Он длится всего 30 секунд — его можно посмотреть ниже.


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Напомним, что игра Cuphead изначально выходила в качестве консольного эксклюзива Xbox, а после она добралась до Switch и Playstation.

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По материалам: newxboxone

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