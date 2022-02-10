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Создатели Martha is Dead рассказали о технических параметрах игры на Xbox Series X | S

Создатели Martha is Dead рассказали о технических параметрах игры на Xbox Series X | S


Игра Martha is Dead должна выйти на приставках Xbox One, Xbox Series X | S и других игровых платформах уже 24 февраля 2022 года, то есть до релиза остается ровно две недели. Портал GamingBolt опубликовал выдержку из интервью с журналистами, в котором они поделились техническими параметрами проекта.

Разработчики отмечают, что на Xbox Series X и Playstation 5 игра получит два режима. В режиме качества игра будет работать в 4K при 30 FPS, а в режиме производительности она предложит 1080p при 30 FPS. Упомянута и версия для Xbox Series S — она получит только режим 1080p при 30 FPS.

Однако разработчики указывают, что игра будет использовать Super Resolution, что:

Очень часто приводит версии 1080p к более высокому разрешению (даже на Xbox Series S), поэтому разрыв в разрешении, вероятно, будет менее заметным.

Напомним, что Martha is Dead — это психологический хоррор в сеттинге Италии времен Второй Мировой войны. В игре предстоит расследовать смерть сестры-близнеца главной героини. Ниже можно посмотреть геймплей проекта.


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По материалам: newxboxone

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