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The Wolf Among Us 2 — новый трейлер, окно выхода и некоторые детали игры

The Wolf Among Us 2 — новый трейлер, окно выхода и некоторые детали игры


Студия Telltale Games сегодня поделилась с игроками информацией о проекте The Wolf Among Us 2, который был анонсирован (повторно) в 2019 году и до сих пор о нем довольно мало сведений. Теперь игрокам сообщили некоторые данные об игре.

Вот что рассказала студия Telltale Games про The Wolf Among Us 2:



Игра разрабатывается возрожденной Telltale Games в партнерстве с Adhoc Studio.



Проект создается на движке Unreal Engine 4.



Старые актеры озвучки вернутся во второй части — Адам Харрингтон (Бигби Волк) и Эрин Иветт (Белоснежка).



Релиз игры запланирован в 2023 году — на консолях (Xbox One, Xbox Series X | S, Playstation 4, Playstation 5) и PC.



В The Wolf Among Us 2 будет 5 эпизодов, но они будут выходить с меньшими перерывами, чем выходили эпизоды первой части.



Бигби больше не является шерифом, в какой-то момент между двумя частями серии его отстранили.

Ниже можно посмотреть новый трейлер, который показывает, как Бигби Вульф борется с персонажами из «Волшебника страны Оз», а также получает лечение по управлению гневом.


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По материалам: newxboxone

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