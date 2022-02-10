Творческие работники и деятели культуры получат миллионные премии

Тема: Постановления правительства

01:07 Автор: Юлия Сапрыгина

Ежегодно российским творческим работниками и деятелями культуры будут присуждаться семь премий в размере три миллиона рублей каждая. Соответствующее постановление правительства от 1 февраля 2022 года № 79 вступает в силу 10 февраля.

Согласно документу, начиная с 2022 года правительство будет ежегодно присуждать семь премий в размере 3 миллиона рублей каждая. На эти цели из федерального бюджета ежегодно будет выделяться 21 миллион рублей.

Как следует из текста документа, премию смогут получить творческие работники и деятели культуры:

- за создание талантливых, отличающихся новизной и оригинальностью проектов или произведений в области кинематографии, театральной деятельности, музыкального искусства, циркового и эстрадного искусства, хореографического искусства, народного творчества и декоративно-прикладного искусства, художественной литературы, библиотечного и музейного дела, изобразительного искусства, дизайна и архитектуры;

- за реализацию просветительских проектов в сфере культуры, в том числе за программы и проекты в области библиотечного дела, музейной деятельности, художественного образования, искусствоведческой науки и культурологии, сохранения объектов культурного наследия, сохранения и развития национальных культур.

Законы, вступающие в силу с 10 февраля

- а также за создание для детей и юношества проектов в области литературы, телевидения и радио, кинематографии, изобразительного и музыкального искусства.

Также читайте о том, какие законы вступают в силу в феврале.

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