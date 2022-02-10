Украина требует официальных извинений и угрожает ответом из-за инцидента с флагом в Словакии

Вадим Карасев

Украина требует официальных извинений за инцидент с ее флагом в парламенте Словакии, где один из депутатов облил его водой во время акции коллег. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

По его словам, извиниться должен именно парламентарий, проявивший неуважение к украинской символике — представитель ультраправой "Народной партии "Наша Словакия" Андрей Медвецки.

"Любое непочтительное обращение с государственной символикой Украины категорически недопустимо. И поэтому я, узнав об этом факте, поручил посольству немедленно выразить протест и требовать извинений от человека, который это сделал", - заявил украинский дипломат.

Он подчеркнул, что Украина не прощает подобных действий, и пригрозил депутату "достойным ответом", если извинений не последует. В чем именно будет заключаться ответ, Кулеба не уточнил, но добавил, что на "отличные" отношения двух стран этот эпизод не повлияет.

Как писал Ruposters, инцидент с флагом Украины произошел при попытке словацкой оппозиции заблокировать голосование парламента по вопросу о предоставлении американским военным разрешения на использование двух аэродромов в стране. Депутаты от провластной партии "Свобода и солидарность" развернули флаг Украины возле трибуны, Медвецки взял бутылку воды и начал поливать флаг и державших его людей. Позже министр иностранных дел Словакии Иван Корчок извинился за случившееся.

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