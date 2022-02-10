В Алжире задержали группу женщин-наркоторговцев с "сюрпризом"

В Алжире местная полиция смогла разоблачить преступную сеть, которая состояла из 14 человек. Преступники занималась незаконным оборотом тяжелых наркотиков. Стоит отметить, что на них работают даже женщины. Четверо из них удалось задержать. Но дамы скрывали не только наркотики, но и другой сюрприз. Выяснилось, что никакие женщины там не работают. Наркокурьеры переоделись в женщин и намазали лицо светлым тональным кремом.В заявлении для прессы лейтенант полиции Вали Насер Хадж из Центрального округа судебной полиции безопасности города Вилая в Алжире подтвердил, что эта "преступная сеть" переправляла через границу людей, одевая их в женскую одежду и тщательно гримируя. К слову делалось это весьма искусно, так как полицейские очень долго не замечали подвоха. Преступники проглатывали наркотики в специальных капсулах, потом доставали их "естественным путем", а затем распространяли по всему городу.