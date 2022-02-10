В Чечне впервые за шестьдесят с лишним лет был замечен переднеазиатский леопард

Вадим Карасев

В Шаройском районе Чеченской республики был встречен и снят на видео переднеазиатский леопард, сообщает Институт проблем экологии и эволюции имени А. Н. Северцова РАН. До этого в последний раз представитель данного подвида леопардов наблюдался на территории Чечни в 1959 году.

Переднеазиатский леопард (Panthera pardus ciscaucasica) — самый крупный подвид леопарда, он достигает роста 76 см в холке и может весить до 70 кг. Его ареал охватывал значительную территорию между Чёрным и Каспийским морями, но повсеместно численность переднеазиатских леопардов сокращалась, а на многих территориях он совсем исчез. Сейчас в природе живет менее тысячи особей, больше всего их сохранилось в Иране. На российском Северном Кавказе леопард был полностью истреблен к середине XX века, лишь эпизодически отдельные леопарды заходили на территорию Дагестана из Азербайджана.

В 2007 году была принята «Программа восстановления (реинтродукции) переднеазиатского леопарда на Кавказе», подготовленная специалистами WWF России и Института проблем экологии и эволюции имени А. Н. Северцова РАН. В 2009 году в Сочи был построен Центр восстановления леопарда, куда доставили животных из Туркмении, Ирана и Лиссабонского зоопарка. В условиях центра у леопардов уже несколько раз появлялось потомство. Родившихся детенышей специалисты готовили к самостоятельной жизни в природе. Их учили не только охотиться, но и избегать человека, чтобы леопарды не стали жертвой браконьеров. Перед выпуском в природу леопарды проходят проверку на готовность к самостоятельной жизни, куда входят тесты на умение справиться с крупной добычей вроде кабана, а также на поведение при приближении человека, домашнего скота и автомобиля.

Программа восстановления леопардов на Северном Кавказе реализуется Минприроды России при участии Сочинского национального парка, Кавказского заповедника, Северо-Осетинского заповедника, Национального парка «Алания», Национального парка «Приэльбрусье», Всемирного фонда дикой природы (WWF России), Института проблем экологии и эволюции им. А. Н. Северцова, Института экологии горных территорий им. А. К. Темботова РАН, Московского зоопарка, при содействии Международного союза охраны природы и Европейской ассоциации зоопарков и аквариумов. Выращенные в Центре восстановления леопардов животные в 2016, 2018 и 2020 годах выпускались на территории Кавказского заповедника и Национального парка «Алания». На данный момент в Кавказском заповеднике живут четыре выращенных в неволе леопарда, столько же их насчитывается в Северной Осетии.

Появление леопарда в Чечне стало приятным сюрпризом для ученых. «Нам еще предстоит определить, является ли этот леопард кем-то из ранее выпущенных особей либо это природная особь, как и замеченный недавно самец в Кабардино-Балкарии. В ближайшее время более подробная информация будет представлена на заседании Секции по переднеазиатскому леопарду в Минприроды России. Восстановление главного хищника для Кавказа уже объединило огромное количество людей, выступающих за сохранение нашей уникальной природы, и мы всегда рады вниманию к этой проблеме», — говорит научный руководитель Программы по восстановлению переднеазиатского леопарда на Кавказе академик РАН Вячеслав Владимирович Рожнов.