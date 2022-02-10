В Grounded уже больше 10 миллионов игроков, разработчики обозначили сроки релиза





Несколько дней назад разработчики Grounded из Obsidian выпустили новое крупное обновление — Into the Wood. Оно добавляет несколько новых биомов, врагов и различные новые возможности, например, пользовательскую настройку игры по разным параметрам.

Сегодня в официальном блоге Xbox появилась запись от разработчиков из Obsidian, в которой они объявили, что Grounded уже имеет более 10 миллионов игроков. Студия Obsidian отмечает, что развивает игру небольшой командой, поэтому для них очень важно взаимодействовать с аудиторией, которая дает им новые идеи и советует, что изменить в игре до релиза. Обозначила студия Obsidian и планы на релиз — игра Grounded должна выйти «в конце этого года», пока без точной даты.

Напомним, что Grounded находится в раннем доступе с июля 2020 года. Игра доступна в Game Pass.

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