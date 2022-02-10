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В Кирово-Чепецке 1 сентября 2022 года откроется детский технопарк «Кванториум»

В Кирово-Чепецке 1 сентября 2022 года откроется детский технопарк «Кванториум»

В Кирово-Чепецке 1 сентября 2022 года откроется детский технопарк «Кванториум» Минпросвещения России, сообщает Администрация города Кирово-Чепецка.

«Кванториум» будет располагаться на четвертом этаже второго корпуса гимназии № 1. В настоящее время в здании проходит ремонт. Заниматься в технопарке смогут дети со всего города по естественно-научному направлению и робототехнике.

Детские технопарки «Кванториум» – площадки, где дети могут освоить перспективные инженерные направления, в том числе современные лазерные технологии, нейротехнологии, беспилотную авиацию, программирование, 3D-моделирование и другие.

Технопарки призваны готовить молодые кадры по ряду актуальных направлений – от робототехники и проектирования малых спутников Земли до изучения лазерных технологий и моделирования беспилотных объектов.

Национальный проект «Образование» был утвержден президентом России Владимиром Путиным в 2018 году. Он призван обеспечить глобальную конкурентоспособность российского образования, а также вхождение Российской Федерации в число десяти ведущих стран по качеству общего образования. Реализация нацпроекта «Образование» охватит период с 2019 до 2024 года.

# Общество

По материалам: edu.ru

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