Владимир Жириновский был госпитализирован

Политик Владимир Жириновский, по слухам, оказался в больнице из-за коронавируса. Депутат на какое-то время пропал из телеэфиров, чем весьма встревожил общественность. Поговаривали, якобы Жириновский заболел ковидом. А сегодня стало известно, что Владимир Вольфович находится в Центральной клинической больнице. Правда, в окружении Владимира Жириновского не озвучивают причин госпитализации, лишь отмечают, что беспокоиться не о чем. «Он чувствует себя хорошо. Это единственное, что я могу вам сказать», — поделился глава пресс-службы ЛДПР Александр Дюпин. Правда, чуть позже заместитель лидера ЛДПР Василий Власов опроверг новость о госпитализации коллеги, назвав ее враньем. «Он чувствует себя отлично, со здоровьем все в порядке», — подчеркнул Власов, сообщает «Абзаzа».Владимир Жириновский Напомним, буквально на днях ходили слухи о заражении Жириновского коронавирусом, но данная информация не подтверждается. Ясно лишь следующее: 75-летний Владимир Вольфович ответственно относился к своему здоровью и проходил вакцинацию от ковида. Также политик выступал против антипрививочников. «Мария, ты совершаешь глупые поступки. Если ты не хочешь делать вакцину — не делай. Сиди дома, заразись и умирай медленно», — обращался он к актрисе Шукшиной, позиционирующей себя как ковид-диссидента.