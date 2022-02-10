Врач объяснил вид Стаса Михайлова

Певец Стас Михайлов сильно изменился после болезни. Артист перенес серьезную операцию в начале года. Как рассказывал певец, его госпитализировали с резкими болями в животе. После обследования выяснилось, что у певца приступ аппендицита. Врачи приняли решение о срочном хирургическом вмешательстве, которое спасло жизнь звездного пациента. После больницы Михайлов начал резко худеть. За короткий отрезок времени он уже потерял больше 10 килограммов. На изменениях во внешнем виде артиста сказывается диета, которую ему нужно соблюдать во время реабилитации. Хирург Ольга Струкова уверяет, что процесс похудения является естественным для пациентов с такими же проблемами, как у Михайлова. Она рекомендовала певцу соблюдать все рекомендации лечащего врача.Стас Михайлов «Похудение связано в первую очередь с высокой степенью интоксикации организма. И, естественно, после операции необходим этап восстановления, дробное питание, необходимо восполнение водно-солевого баланса», — сказал Струкова в интервью «Пятому каналу». Несмотря на измученный после болезни вид, Михайлов не жалуется на самочувствие. Недавно он с семьей вернулся с отдыха в Дубае. За время каникул певец набрался сил для гастролей и выступлений, так что болезнь не отразилась на его планах.