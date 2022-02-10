Встреча весны в 2022 году: обновляем энергетику и привлекаем счастье

Вадим Карасев

Весна — самая важная пора для тех, кто хочет изменить свою жизнь к лучшему. Очень скоро нам предстоит встретить расцвет природы, но делать это нужно правильно. Эксперты рассказали о том, что важно делать до наступления весны и непосредственно в ее начале, чтобы стать счастливее.

Весной изменить всё вокруг гораздо проще обычного. Это волшебное время, которое необходимо начать с обновления себя и своего внутреннего мира. Ознакомьтесь с семью неожиданными способами наладить жизнь, когда все идет наперекосяк, чтобы гораздо быстрее прийти к новому состоянию души и тела.

Восстановить режим сна

Зимой люди спят больше и встают по утрам тяжелее, потому что мало солнца, холод и в целом подавленное состояние. В начале весны и в конце февраля не всегда всё намного лучше, но очень важно начинать налаживать режим, чтобы укреплять биополе и готовиться к пробуждению природы. Ложитесь пораньше, чтобы пораньше вставать. Не спите долго по выходным.

Важно не только то, сколько вы спите, но и то, как вы это делаете. В конце зимы и во время встречи весны важно обеспечить себе правильные условия для сна. Проветривайте помещение, принимайте ванны и старайтесь почаще менять постельное белье. Это поможет лучше высыпаться, пробуждать чакры и укреплять ауру.

Начинайте каждое утро правильно

Умывайтесь, находите время для зарядки, пейте воду. Каждым утром в начале весны важно дорожить как маленькой жизнью. Старайтесь начинать каждый день правильно — без ругани, ссор, негатива. Это очень полезный совет для тех, у кого накопилось достаточно много проблем.

Начните познавать что-то новое

В начале весны и в конце зимы очень важно начинать изучать что-то интересное. Можно начать читать книгу, заняться новым хобби, записаться на курсы. Новая информация, новые навыки и эмоции — вот то, что пробудит в вас желание жить. Сюда же можно отнести новые знакомства. Они также будет крайне полезными.

Займитесь спортом

Начните больше ходить, выходя на остановку пораньше. Можно начать бегать, ходить в спортзал или бассейн. Весной пробуждается не только внутренний мир человека, но и возвращаются его физические силы. Если вам не хочется этого делать, просто пересильте себя пару раз. Далее ваше отношение к этому изменится.

Купите новые растения в дом

Это отличный способ поднять себе настроение. Хорошо, если это будут цветы. Они точно поднимут вам настроение и помогут настроиться на весеннее настроение, которое ассоциируется у большинства из нас с цветами и красотой. Больше зелени — больше счастья.

Избавьтесь от вредных привычек

Само приближение весны поможет вам это сделать, но нужно иметь и свое собственное желание, пытаться прилагать к этому усилия, не дожидаясь чуда. Перво-наперво нужно перестать переедать. Питание — важнейший элемент здоровой и сильной энергетики. После этого отказаться от алкоголя, сигарет, постоянных обид, зависти и ревности будет гораздо проще.