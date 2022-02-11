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15 фотографий котов, которые внезапно что-то поняли про эту жизнь и впали в экзистенциальный кризис

15 фотографий котов, которые внезапно что-то поняли про эту жизнь и впали в экзистенциальный кризис

Иногда у всех бывают периоды, когда внезапно случается экзистенциальный кризис. Начинаешь спрашивать себя: что я делаю и зачем живу? И приходишь к мысли, что жизнь, в общем-то, бессмысленна. Знакомо? А вот некоторым котам такие внезапные кризисы точно знакомы. Вы только взгляните в их глаза!


Когда преисполнился в сознании

Что она осознала только что?

Зачем мы живём, человек?

Само уныние

Когда понял, что жизнь так же бессмысленна, как эта крышка

Уличные коты имеют особую харизму, и это отлично знает фотограф из Японии. Только взгляните на его работы!


Этот кот находится в экзистенциальном кризисе постоянно

Взгляд в пустоту

В чём смысл, если мы здесь только для того, чтобы страдать?

Уличный кот, которого больше ничего не радует

Он что-то понял

Когда где-то работает отбойный молоток

Когда кошка решила, что она сова

Вьетнамские флешбэки

Полное непонимание происходящего

Когда играл и вдруг понял бессмысленность существования

А ещё коты имеют свойство внезапно «ломаться», так что хозяева не понимают, что с их любимцем. Об этом у нас тоже есть пост.


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По материалам: Юмор

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