15 фотографий котов, которые внезапно что-то поняли про эту жизнь и впали в экзистенциальный кризис

Иногда у всех бывают периоды, когда внезапно случается экзистенциальный кризис. Начинаешь спрашивать себя: что я делаю и зачем живу? И приходишь к мысли, что жизнь, в общем-то, бессмысленна. Знакомо? А вот некоторым котам такие внезапные кризисы точно знакомы. Вы только взгляните в их глаза!

Когда преисполнился в сознанииЧто она осознала только что?Зачем мы живём, человек?Само уныниеКогда понял, что жизнь так же бессмысленна, как эта крышка

Уличные коты имеют особую харизму, и это отлично знает фотограф из Японии. Только взгляните на его работы!

Этот кот находится в экзистенциальном кризисе постоянноВзгляд в пустотуВ чём смысл, если мы здесь только для того, чтобы страдать?Уличный кот, которого больше ничего не радуетОн что-то понялКогда где-то работает отбойный молотокКогда кошка решила, что она соваВьетнамские флешбэкиПолное непонимание происходящегоКогда играл и вдруг понял бессмысленность существования

А ещё коты имеют свойство внезапно «ломаться», так что хозяева не понимают, что с их любимцем. Об этом у нас тоже есть пост.