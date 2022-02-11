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Аксаков не исключил снижения ключевой ставки летом

Аксаков не исключил снижения ключевой ставки летом

15:17  Автор: Валерий Филоненко



Проекты, которые Правительство провозгласило по поручению президента, компенсируют для экономики рост процентных ставок, связанный с увеличением ключевой ставки до 9,5%. В марте стоит ожидать стабилизации показателя, а летом возможно снижение ключевой ставки и, соответственно, процентов по кредитам. Такое развитие событий в интервью «Парламентской газете» допустил председатель Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

На сегодняшнем заседании Совета директоров Банк России повысил ключевую ставку сразу на один процентный пункт до 9,5 процента годовых. Это повышение ставки стало первым в 2022 году и восьмым подряд.

Кроме того, 11 февраля регулятор изменил прогноз по возращению инфляции к показателю в 4 процента: если ранее замедление темпов роста потребительских цен до целевого уровня ожидалось в 2022 году, то текущие оценки ЦБ — середина 2023 года. Инфляция в России складывается существенно выше октябрьского прогноза ЦБ. По оценке на 4 февраля годовой показатель составил 8,8 процента.

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По словам Анатолия Аксакова, решение Центробанка не стало неожиданным. Ведь о растущих инфляционных ожиданиях в Банке России предупреждали и в конце 2021 года.

«К сожалению, пока не удается сбить инфляцию, — пояснил депутат. — Ряд неблагоприятных факторов оказывают влияние на наш внутренний рынок».

Новость, по словам Аксакова, не вызывает большого оптимизма, «потому что, понятно, следом пойдут вверх и ставки по кредитам». Хотя и проценты по вкладам повысятся тоже, уточнил парламентарий, но, скорее всего, не так скоро, как в случае с кредитными ставками.

Рост процентов по кредитам потенциально может сказаться на росте экономики, считает Аксаков. «Поэтому, понимая решение Центробанка, у которого единственный инструмент по борьбе с инфляцией — ключевая ставка, в то же время необходимо продумать шаги по поддержке экономики, предприятий. Необходимо активно использовать программы субсидирования процентных ставок, чтобы те сектора экономики, где мы заинтересованы в быстром росте, получали относительно недорогие деньги», — сказал глава комитета.

Речь идет в том числе о бюджетных кредитах, по которым в этом году активно запускаются программы, и инфраструктурных облигациях. «Рассчитываю, что проекты, которые Правительство провозгласило по поручению президента, компенсируют для экономики рост кредитных процентов, связанный с увеличением ключевой ставки», — отметил депутат.

Вместе с тем, по словам Аксакова, сезонность роста цен — перед новым годом и после — «будет преодолена и, соответственно, начнет снижение процентных ставок».

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«Ранее на практике так и происходило. Чем ближе лето, тем ниже процентные ставки. В этой связи надеюсь, что ключевая ставка больше подниматься не будет, поскольку сейчас задача стоит сбить инфляционные ожидания и сопутствующие процессы. Дальше, начиная с марта, стоит ожидать стабилизации ключевой ставки. Допускаю даже, что летом возможно снижение ключевой ставки и, соответственно, процентов по кредитам», — подчеркнул Анатолий Аксаков.

Ранее «Парламентская газета» сообщала, что 9 февраля Министерство экономического развития опубликовало обзор текущей ценовой ситуации, согласно которому в январе годовая инфляция в России ускорилась до 8,73 процента. В декабре 2021 года показатель составлял 8,39 процента.



#банки #деньги

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# Экономика / Главные новости

По материалам: pnp.ru

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