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Алсу показала сестру, с которой проводит отпуск в Турции

Алсу показала сестру, с которой проводит отпуск в Турции
38-летняя певица Алсу первый раз показала в Instagram еще одну свою родственницу, с которой отдыхает в Бодруме. Не секрет, что певица Алсу родилась в многодетной татарской семье. Ее отец Ралиф Сафин ранее возглавлял нефтяную компанию «Лукойл», а теперь занимается политикой, мать по профессии архитектор. Алсу – средний ребенок: у нее есть два старших брата Руслан и Марат, а также младший — Ренард. Однако недавно Алсу  удивила поклонников, впервые показав свою сестру Камиллу. Певица опубликовала совместное фото с родственницей в Instagram. Как выяснилось, она приходится артистке не родной, а двоюродной сестрой, да к тому же живет в Казани. Поэтому певица не часто видится с Камиллой, однако поддерживает с ней теплые отношения, о чем свидетельствует хотя бы тот факт, что в настоящее время родственницы вместе отдыхают на турецком курорте Бодрум.
Певица Алсу с сестрой Камиллой Алсу воспользовалась этой возможностью, чтобы прорекламировать свою сестру в соцсетях. Она объявила, что Камилла работает косметологом и всем рекомендовала прибегать к ее услугам. «Это моя сестра. У нее золотые ручки. Делает потрясающий скульптурный массаж лица. Эффект уже после первой процедуры. Сама лично пробовала»,— призналась исполнительница. Стоит отметить, что звезда эстрады вообще не часто рассказывает публике о семье: редко публикует совместные снимки с мужем Яном Абрамовым, а лицо младшего сына Рафаэля до сих пор скрывает ото всех. Публичной персоной стала лишь средняя дочь певицы Микелла, которая решила пойти по стопам мамы и приняла участие в шоу «Голос. Дети».
# Шоу-бизнес

По материалам: z-aya

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