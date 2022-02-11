Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Анна Семенович сбежала от мужчины из шоу «Давай поженимся»

Анна Семенович сбежала от мужчины из шоу «Давай поженимся»
43-летняя певица и ведущая Анна Семенович решила найти жениха на популярном шоу. Исполнительница хита «Секси-бомбочка» в прошлом месяце стала героиней передачи «Давай поженимся!». Анна рассказала, что мечтает о семье, но никак не может найти подходящего мужчину. Артистка объяснила, что много работает и у нее нет времени на знакомства. Ведущие Лариса Гузеева и Роза Сябитова пообещали ей помочь. Семенович познакомилась с тремя женихами и сделала выбор в пользу бизнесмена Юрия. Мужчина рассказал, что ранее видел певицу на ее выступлении и она ему очень понравилась. «Вы мне тогда подмигнули!» — заявил жених. Бывшая фигуристка назвала Юрия игривым мужчиной. Он привлек ее своим чувством юмора и плотным телосложением. «Как я люблю», - сказала тогда Анна.
Анна Семенович Поклонники порадовались за певицу. Многие отмечали, что Юрий ей подходит и они вместе хорошо смотрятся. Однако сегодня Семенович сообщила, что бросила жениха из телешоу. «Не сложилось. Химия к нам так и не пришла», — объяснила бывшая солистка группы «Блестящие». После участия в передаче артистка сделала липосакцию. Ей убрали лишний жир в области подбородка и рук. Сейчас звезда находится на реабилитации дома. Ей пришлось отказаться от выхода в свет. Анна показала, как выглядит после операции. Она запечатлела себя на видео. «Пока еще хожу в повязочке, есть небольшая слабость», — сообщила она. Семенович – не единственная публичная личность, у которой не сложились отношения с мужчиной из передачи «Давай поженимся!». Недавно Анастасия Волочкова рассталась с Сергеем Кузнецовым, с которым познакомилась на телешоу. Они вместе встретили Новый год, отдохнули на Мальдивах, а после этого расстались. Балерина заявила, что Сергею нужен был только пиар, а тот признался, что артистка якобы совершила нечто, что он не смог простить.
# Шоу-бизнес

По материалам: z-aya

Последние новости

Марина Зудина сводила родителей и внучку в ресторан
Марина Зудина сводила родителей и внучку в ресторан
Анна Семенович сбежала от мужчины из шоу «Давай поженимся»
Анна Семенович сбежала от мужчины из шоу «Давай поженимся»
Ветеранские организации России поддержали инициативы Путина по обеспечению долговременной безопасности
Ветеранские организации России поддержали инициативы Путина по
Парень показал, что будет, если заморозить автомат во льду, а после пострелять из него
Парень показал, что будет, если заморозить автомат во льду, а после
Внедрение рабочих программ воспитания обсудили в Общественной палате России
Внедрение рабочих программ воспитания обсудили в Общественной палате
Эшли Грэм впервые опубликовала фотографии двойняшек и обнародовала их имена
Эшли Грэм впервые опубликовала фотографии двойняшек и обнародовала их
Опубликованы первые кадры сериала по «Властелину колец»
Опубликованы первые кадры сериала по «Властелину колец»
Где пройти медосмотр и быстро получить медкнижку?
Где пройти медосмотр и быстро получить медкнижку?
15 фотографий котов, которые внезапно что-то поняли про эту жизнь и впали в экзистенциальный кризис
15 фотографий котов, которые внезапно что-то поняли про эту жизнь и
Виктория Боня расхвалила свою дочь
Виктория Боня расхвалила свою дочь
Максим Матвеев высказался о смерти Евгении Брик
Максим Матвеев высказался о смерти Евгении Брик
В прошивку Xbox добавили новый экран настройки звука, пока для инсайдеров
В прошивку Xbox добавили новый экран настройки звука, пока для

Топ на сегодня

Где пройти медосмотр и быстро получить медкнижку?
Где пройти медосмотр и быстро получить медкнижку?
Ксения Бородина рассказала, как дочка пережила развод
Ксения Бородина рассказала, как дочка пережила развод
Сергей Безруков рассказал, как неудачно сходил с женой на свидание
Сергей Безруков рассказал, как неудачно сходил с женой на свидание
Алсу показала сестру, с которой проводит отпуск в Турции
Алсу показала сестру, с которой проводит отпуск в Турции
Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge получает новый геймплей за Сплинтера
Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge получает новый

Еще по теме

Анна Семенович отхватила себе жениха
Анна Семенович объявила кастинг в поисках мужа
Анна Семенович рассказала, почему ее нужно брать замуж
Лариса Гузеева заявила, что богатые и красивые тоже плачут