Анна Семенович сбежала от мужчины из шоу «Давай поженимся»

43-летняя певица и ведущая Анна Семенович решила найти жениха на популярном шоу. Исполнительница хита «Секси-бомбочка» в прошлом месяце стала героиней передачи «Давай поженимся!». Анна рассказала, что мечтает о семье, но никак не может найти подходящего мужчину. Артистка объяснила, что много работает и у нее нет времени на знакомства. Ведущие Лариса Гузеева и Роза Сябитова пообещали ей помочь. Семенович познакомилась с тремя женихами и сделала выбор в пользу бизнесмена Юрия. Мужчина рассказал, что ранее видел певицу на ее выступлении и она ему очень понравилась. «Вы мне тогда подмигнули!» — заявил жених. Бывшая фигуристка назвала Юрия игривым мужчиной. Он привлек ее своим чувством юмора и плотным телосложением. «Как я люблю», - сказала тогда Анна.Анна Семенович Поклонники порадовались за певицу. Многие отмечали, что Юрий ей подходит и они вместе хорошо смотрятся. Однако сегодня Семенович сообщила, что бросила жениха из телешоу. «Не сложилось. Химия к нам так и не пришла», — объяснила бывшая солистка группы «Блестящие». После участия в передаче артистка сделала липосакцию. Ей убрали лишний жир в области подбородка и рук. Сейчас звезда находится на реабилитации дома. Ей пришлось отказаться от выхода в свет. Анна показала, как выглядит после операции. Она запечатлела себя на видео. «Пока еще хожу в повязочке, есть небольшая слабость», — сообщила она. Семенович – не единственная публичная личность, у которой не сложились отношения с мужчиной из передачи «Давай поженимся!». Недавно Анастасия Волочкова рассталась с Сергеем Кузнецовым, с которым познакомилась на телешоу. Они вместе встретили Новый год, отдохнули на Мальдивах, а после этого расстались. Балерина заявила, что Сергею нужен был только пиар, а тот признался, что артистка якобы совершила нечто, что он не смог простить.